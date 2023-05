Der Nachwuchs des TSV Schwabmünchen trumpft auf

Nicht nur die bewährten Kräfte – auch die Nachwuchsschwimmer des TSV Schwabmünchen trumpften bei der schwäbischen Meisterschaft auf.

Zehn Schwimmerinnen und Schwimmer des TSV Schwabmünchen konnten sich für die schwäbischen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen qualifizieren – mehr als die Jahre zuvor. Zu den bekannten Erfolgsgaranten konnten diesmal auch die nachrückenden Kräfte für positive Ergebnisse sorgen.

Hannah Söllner (Jahrgang 2008) durfte sich über jeden ihrer Starts (200 Meter Schmetterling, 200 Meter Lagen, 200 Meter Rücken, 100 Meter Brust und 100 Meter Freistil) als schwäbische Meisterin feiern lassen. Besonders hervorzuheben war eine ausgezeichnete neue persönliche Bestzeit über 200 Meter Lagen in 2:33,40 Minuten. Für sie steht demnächst ein großer Wettkampf an: die Teilnahme an deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin. Bereits zum dritten Mal in Folge hat sie sich hierfür qualifiziert. Kommende Woche findet diese Großveranstaltung mit 1449 Schwimmerinnen und Schwimmern statt.

Xenia Trauter (Jahrgang 2010) steuerte dem Mannschaftserfolg eine Goldmedaille über 100 Meter Freistil in 1:05,65 Minuten bei. Über 100 Meter Brust, 200 Meter Lagen, 200 Meter Rücken errang sie jeweils die Silbermedaille und zeigte dabei ebenfalls eine starke Formverbesserung. Die größte Überraschung aus Schwabmünchener Sicht war die Goldmedaille der talentierten Emilia Kothe (Jahrgang 2011) über 100 Meter Schmetterling bei ihrer ersten schwäbischen Meisterschaft. Über 100 und 200 Meter Freistil musste sie sich diesmal noch sehr knapp mit dem undankbaren aber trotzdem sehr guten vierten Platz begnügen.

Den Medaillenspiegel polierten noch Annalena Dietrich (2007) und Gabriel Pyka (2006) mit Silber- und Bronzemedaillen auf. Annalena Dietrich stand dreimal als Vizemeisterin und einmal als drittplatzierte auf dem Treppchen, Gabriel Pyka fügte zwei zweite und drei dritte Ränge hinzu.

Nicht unerwähnt sollen die Schwabmünchner Nachwuchstalente bleiben, die noch keine Podestplätze ergattern konnten. Die Ränge sechs für Noah Gabelsberger (Jahrgang 2011/100 Meter Lagen), Paul Dießner (Jahrgang 2011/200 Meter Freistil) und Pauline Wanner (2010/100 Meter Brust) zeigen deutlich, dass sie sich auf dem richtigen Weg befinden. Mittlere Platzierungen sicherten sich Lena Dießner (mit Jahrgang 2013 die jüngste Schwabmünchnerin) und Elio Baindl (2011). Trainer Helmut Heinfling und Thomas Gabelsberger zeigten sich mehr als zufrieden mit der Medaillenausbeute, aber auch mit dem Einsatz und Ehrgeiz, mit dem dieser Wettkampf angegangen wurde.