So feiert Schwabmünchen auf dem Michaelimarkt

Tausende Besucher strömen am Wochenende zum Schwabmünchener Festplatz. Neben Fahrgeschäften, Bierzelt und Markttreiben gab es noch einen Genussmarkt und eine Oldtimerausstellung.

Mehr als ein voller Erfolg. So lässt sich der diesjährige Michaelimarkt zur Halbzeit beschreiben. Bereits am Freitag, zum Tag der Betriebe, war das Festzelt voll. Am Samstag gab es ab 20 Uhr nur noch Stehplätze. Auch der Markt war bereits zur Eröffnung am Samstag gut besucht. Am Sonntag platzte die Schwabmünchner Innenstadt dann aus allen Nähten. Bierzelt und Festplatz waren schon zur Mittagszeit mehr als gut besucht. Genauso wie die Oldtimershow in der Fuggerstraße, wo die Ordnerinnen und Ordner sogar Fahrzeuge abweisen mussten, weil alle Oldtimer-Ausstellungsplätze bereits belegt waren.

Der Michaelimarkt lockt viele Besucher an.

Festwirt Thomas Kempter zog eine positive Halbzeitbilanz: "Wir sind sehr zufrieden. Es waren wunderbare Tage bis jetzt in Schwabmünchen. Wir freuen uns, dass wir hier hergekommen sind." Während der Donnerstag im Festzelt noch Luft nach oben gehabt hätte, sei es dann am Freitag zum offiziellen Bieranstich voll gewesen. Am Samstag, mit der Showband "Störzelbacher", herrschte zum ersten Mal Ausnahmezustand.

Auch am Sonntag war das Zelt zur Mittagszeit schon wieder gut besucht. "Es dürften an den ersten drei Tagen rund 13.000 Besucher im Zelt gewesen sein", sagte Kempter. Das sei für eine Stadt von der Größe Schwabmünchens schon eine beachtliche Zahl. Vor allem sei es an allen Tagen ein sehr gemischtes Publikum gewesen, freute sich der Chef des Binswanger-Festzeltes. Er fügte hinzu, dass er nicht nur mit dem Geschäftsverlauf bisher sehr zufrieden sei, sondern auch mit dem Drumherum. "Es muss menschlich passen und unsere Gäste sollen zufrieden sein."

Michaelimarkt 2023: Bestes Marktwetter und viele tausend Besucher

Auch Marktmeisterin Franziska Küstler zeigte sich rundherum zufrieden. "Das Wetter ist ideal, ganz Schwabmünchen ist auf den Beinen", sagte sie. Besucherzahlen konnte sie kaum abschätzen: "Egal ob Bierzelt, Festplatz oder Fuggerstraße, überall sind tausende Menschen unterwegs." Auch die Schwabmünchner Polizei zeigte sich laut Marktmeisterin sehr zufrieden. Bisher sei alles friedlich und ruhig geblieben. Beste Voraussetzungen für drei weitere fröhliche Markttage in Schwabmünchen. Den absoluten Höhepunkt wird es wohl am kommenden Dienstag geben, wenn die beliebte Showband "Dolce Vita" ihr Abschiedskonzert in Schwabmünchen spielen wird. Über viele Jahre waren die Musiker gern gesehene Gäste in Schwabmünchen. Im Oktober wird sich die Band auflösen.

Nichts für Untrainierte: Am Wochenende mussten viele Gäste bewirtet werden.

