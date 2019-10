19.10.2019

„Die A-Klasse ist unglaublich gut“

Fünf Teams kämpfen hart um den Aufstieg

Von Christopher Detke

Ein absolutes Spitzenduell steht am Sonntag (11 Uhr) in der A-Klasse bevor. Türkgücü Königsbrunn II steht mit 21 Punkten auf Rang drei. Kaufering II hat 22 Punkte gesammelt und liegt nur einen Rang besser. Der Sieger könnte sich rechnerisch die Tabellenführung angeln, denn beide Teams haben im Vergleich zum derzeitigen Spitzenreiter Langerringen II noch ein Spiel in der Hinterhand.

Türkgücü ist dabei das einzige Team, das noch keine Niederlage hinnehmen musste. „Natürlich hat unsere zweite Mannschaft auch ein wenig davon profitiert, dass wir immer wieder Spieler aus der ersten einsetzen konnten“, erklärt Mehmet Celik, sportlicher Leiter bei Türkgücü Königsbrunn. Nun allerdings werde sich die Situation ein wenig ändern. „Wir müssen abwarten wie die personelle Situation sich entwickelt. Uns fallen in der ersten Mannschaft gleich neun Spieler aus“, erklärt Celik. Doch auch die Spieler der zweiten Mannschaft hätten in den letzten Wochen gute Arbeit geleistet.

Druck will der sportliche Leiter allerdings nicht aufbauen: „Natürlich wollen wir oben dranbleiben und ein Wörtchen um die Aufstiegsplätze mitsprechen. Immerhin sind wir nach neun Spielen noch ungeschlagen. Aber wir wissen, dass wir ein wenig von der Situation des gesamten Kaders abhängig sind.“

Auch der TSV Bobingen II schien zuletzt etwas vom Kader der ersten Mannschaft abhängig zu sein. Immerhin kamen in den letzten Wochen immer wieder gleich mehrere Rekonvaleszenten und Ersatzspieler zum Einsatz. Dennoch lief es nicht so glatt, wie bei anderen zweiten Mannschaften in der A-Klasse. Co-Trainer Matthias Vollmann kennt den Grund: „Wir haben einfach immer wieder große individuelle Fehler in unserem Spiel. So kannst du nicht gewinnen.“ Zuletzt wurde eine eklatante Schwäche bei Standardsituationen bemängelt. Auch so in der Partie bei der SpVggLagerlechfeld II. „Ich kann unserem Team wenig vorwerfen“, so Vollmann. „Die Leistung war völlig in Ordnung, aber wenn du auswärts drei Tore erzielst und dann drei Gegentreffer nach Standardsituationen kassierst, ist es einfach sehr ärgerlich.“

Am Samstag (13 Uhr) kommt der TSV Straßberg in den Sportpark. Ebenfalls ein Team, bei dem es in dieser Saison bislang nicht wirklich läuft. Dennoch warnt Vollmann vor der Aufgabe: „Ich denke die Straßberger sind nicht so schlecht, wie sie derzeit platziert sind. Das wird in jedem Fall ein ganz harter Brocken.“

Einen harten Brocken hat der Türk SV Bobingen bereits am vergangenen Wochenende aus dem Weg geräumt. Das Team von Trainer Herbert Wiest gewann bei Langerringen II mit 1:4 und fügte dem Spitzenreiter die erste Saisonniederlage zu. „Ich denke, der Sieg war verdient“, erklärte Wiest unter der Woche. „Auch wenn wir fünf Stammspieler ersetzen mussten, haben es die restlichen Spieler gut kompensiert“, so der Trainer des Türk SV, der anfügt: „Momentan funktioniert einfach alles.“ Die Stimmungslage hat sich beim erfahrenen Übungsleiter damit dank einer Serie von vier Siegen in Folge deutlich verbessert. Wenn sich die Topteams Türkgücü II und Kaufering II gegenseitig die Punkte klauen, kann der Türk SV mit einem Sieg gegen Klosterlechfeld sogar den Abstand zu den ersten vier Teams deutlich verkürzen. „Die A-Klasse ist heuer in der Spitze unglaublich gut. Die fünf ersten Teams der Tabelle hatte ich von Beginn an auf der Rechnung und ich bin überzeugt, dass die auch eine Liga höher mitspielen könnten. Da müssen wir jetzt natürlich dranbleiben.“

Zu diesen fünf Teams zählt nun auch der Türk SV wieder. Trotzdem ist Wiest vorsichtig. „Schritt für Schritt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir immer alles investieren müssen. Wir können nur gewinnen, wenn wir als Mannschaft funktionieren.“

Eine funktionierende Mannschaft sollte auch der SSV Bobingen nach fünf Spielen ohne Sieg wieder auf den Platz bringen, wollen die Siedler gegen Langerringen II bestehen. Die Partie gegen Reinhartshausen am vergangenen Wochenende wurde verschoben (24.11.), sodass Trainer Erdinc Yilmaz auf frische Beine hoffen kann. Die Langerringer werden mit Sicherheit versuchen, die erste Saisonniederlage auszumerzen.

Will der SV Reinhartshausen den engen Kontakt zur Spitzengruppe wahren, muss natürlich in Hurlach gewonnen werden (Sa, 15 Uhr). Die Hurlacher dürften nach fünf Siegen in Serie allerdings vor Selbstvertrauen strotzen. Zu guter Letzt wird Lagerlechfeld II versuchen im Spiel gegen den Tabellenletzten Königsbrunn II den Abstand ans Tabellenende zu vergrößern. Königsbrunn wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg.

