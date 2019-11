vor 51 Min.

Karin Michl mit Gold und Silber bei der Deutschen

Die Billard-Spielerin Karin Michl aus Klosterlechfeld zeigt eine starke Leistung und darf auf eine Nominierung für die Europameisterschaft hoffen.

Bei den deutschen Billardmeisterschaften standen im November die Entscheidungen im Pool-Billard auf dem Programm. In der Wandelhalle zu Bad Wildungen, in der Nähe von Kassel wurden die neuen Titelträger in der jeweiligen Altersklassen ermittelt. Auch Karin Michl aus Klosterlechfeld war am Start und zeigte eine starke Vorstellung. Sie siegte in der Disziplin 9-Ball und holte im 8-Ball Silber.

Nach Niederlage nicht mehr zu stoppen

Obwohl Karin Michl ihr Auftaktmatch in der Disziplin 9-Ball verloren hatte, war sie danach nicht mehr zu stoppen. Die Klosterlechfelderin kämpfte sich Spiel um Spiel bis ins Finale. Das letzte Match entschied sie souverän und dominant mit 5:0 für sich und holte sich damit absolut verdienter die Goldmedaille und den deutschen Meistertitel in dieser Kategorie.

In der Disziplin 8-Ball dann das umgehekrte Bild. Hier konnte Karin Michl die Auftaktbegegnung und alle weiteren Spiele meist sogar deutlich für sich entscheiden. Das Finale war dann spannend bis zum letzten Ball, aber letztlich musste sie sich hier mit 4:5 knapp geschlagen geben. Trotzdem kann sie stolz auf den Vizemeistertitel sein und aufgrund der Ergebnisse auf eine Nominierung für die nächste Europameisterschaft hoffen. (SZ)

