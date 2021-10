Start in die Saison gelingt

Die Damen des FC Kleinaitingen besiegen im ersten Regionalliga-Saisonspiel den FTSV Straubing mit 3:1

Die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen starteten gegen die Straubinger in die Saison. Nach einem 3:1 fasste Trainer Peter Maiershofer den Tag mit folgenden Worten zusammen: „Den Standard haben wir gut gespielt – aber das geht noch attraktiver!“

Im ersten Satz war die Nervosität auf Kleinaitinger Seite deutlich zu spüren, und es entwickelte sich von Beginn an ein harter Schlagabtausch. Durch konsequente Abwehrarbeit und vor allem mutige Angriffe konnte man vor allem gegen Ende des Satzes den deutlichen Siegeswillen auf FCK-Seite sehen und den Satz ungefährdet mit 25:17 gewinnen.

Im zweiten Satz merkte man deutlich, dass die Straubingerinnen bereits ihr zweites Spiel in der Saison absolvierten. Gerade bei schwierigen Bällen in der Abwehr waren sie eingespielter, während auf Kleinaitinger Seite einige Abstimmungsprobleme zum denkbar knappen 24:26 führten.

Im dritten Satz hatten sich die Straubinger auf die harten Angriffe besser eingestellt und so mussten die Damen des FCK mehrfach selbst gut abwehren, um zum Punkt zu kommen. Clevere Angriffe, gut platzierte Lobs und ein souveränes Blockspiel waren jedoch der Garant für das 25:22.

Ab Satz vier lief dann wieder vieles besser. Variable Angriffe und gute Aufschläge sorgten für ein Punktepolster und angeheizt durch die gute Musik und die vielen Zuschauer konnte man den hart umkämpften Satz mit 25:21 gewinnen. Somit wandern die ersten drei Regionalligapunkte auf das Konto Kleinaitingens. „Wir freuen uns über den gelungenen Saisonstart und werden in den nächsten Trainingseinheiten noch weiter am Feinschliff im Zusammenspiel arbeiten“, sagte Trainer Peter Meiershofer. Bereits am kommenden Sonntag steht das zweite Saisonspiel auf dem Programm. Am 31. Oktober um 12 Uhr geht es auswärts gegen den SV Lohhof II. (SZ)

Für den FC Kleinaitingen: Brini Buddrus, Stefanie Gilg, Elke Kexel, Franziska Kexel, Nicki Mayr, Antonia Meyer, Luisa Nowotny, Anni Salesch, Niki Sandru, Krissi Schaffner, Sandra Thomalla