Ausgezeichneter Biolandhof

Der Regional-Star 2024 wurde verliehen und Biolandhof Familie Baur aus Reichertshofen konnte mit innovativen Produkten den dritten Platz ergattern.

Der dritte Platz des Regional-Stars 2024 in der Kategorie Produktinnovation auf der Grünen Woche in Berlin geht an Stefanie und Alexander Baur von dem Biolandhof Familie Baur aus Reichertshofen. Die Junglandwirte sehen die Platzierung für ihre nachhaltig und regional erzeugten Eier, Mehle und Nudeln als eine Wertschätzung und Auszeichnung.

Am Finaltag sollte sich das Paar aus Reichertshofen ein letztes Mal den Fragen der Jury stellen und auf der Bühne in der Bayernhalle sich und ihr Konzept einem Fachpublikum vorstellen. Dazu ist es aufgrund des Bahnstreiks nicht gekommen. Alternativ konnten sie über einen Videoanruf einen bleibenden Eindruck bei der Jury hinterlassen. Sie bewiesen, dass auch ein kleiner Landwirtschaftsbetrieb viel für Natur, Umwelt und Artenschutz bewirken kann und deswegen sind ihre Produkte auch mit Bioland- und bayerischen Bio-Siegel versehen.

Biolandhof Familie Baur fördert die Artenvielfalt

Um die Artenvielfalt zu fördern, stammen die Eier von gefährdeten und seltenen Mehrnutzungsrassen. In einem geschlossenen Nährstoffkreislauf dient der Mist der Hühner, der zwei Kutschenpferde Hensel und Gretel und dem Pony Dipsy als organisches Düngemittel für ihre Felder. Um eine lockere Bodenstruktur aufrechtzuerhalten, befahren die Landwirte den Acker mit überwiegend alten, leichten Maschinen, die sie repariert oder umfunktioniert haben, alternativ arbeiten sie auch mit der Hand.

Das Paar hat sich bewusst für viele Klein- und Kleinstflächen entschieden, die mit den Maschinen der Großbetriebe schwer zu befahren sind, weil dort viele Sträucher und Bäume wachsen. Diese bieten einen Lebensraum für viele Insekten, die als wichtigste Mitarbeiter bei der Schädlingsregulierung und Blütenbestäubung mithelfen. Dadurch schaffen sie optimale Bedingungen für ihren Getreideanbau. Hierbei fiel die Wahl auf die seit Jahrtausenden unveränderte Sorte Oberkulmer Rotkorn, der aufgrund seines regionalen Ursprungs an die Boden- und Wetterverhältnisse bestens angepasst ist.