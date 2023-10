E-Bike-Motor wird in Straßberg gestohlen

Mehrere hundert Euro ist der Motor eines Pedelecs wert, den Unbekannte an einer Haltestelle im Bobinger Ortsteil Straßberg aus dem Rad gebaut haben.

Diebe hatten es in Straßberg auf den Elektromotor eines Pedelecs, auch E-Bike genannt, abgesehen. Zum Diebstahl kam es, wie die Polizei mitteilt, am Donnerstag zwischen 06.55 Uhr und 13 Uhr, in Straßberg an der Haltestelle Gasthaus Reichsadler. Dabei wurde der verbaute Elektromotor des versperrten Fahrrads abmontiert und entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf geschätzte 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 zu melden. (AZ)