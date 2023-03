Täter versucht Betrug per SMS in Straßberg

Ein Betrüger fordert einen jungen Mann auf, seine Online-Banking Daten zu bestätigen. Er macht es – und kommt trotzdem schadlos davon.

Opfer eines Betrugsversuch per SMS ist am Wochenende ein Mann in Straßberg geworden. Nach Angaben der Polizei bekam der 20-Jährige am Sonntag eine SMS auf sein Handy, in welcher er aufgefordert wurde, seine Online-Banking Daten über einen Link zu bestätigen. Am nächsten Tag musste er feststellen, dass von seinem Bankkonto rund 660 Euro auf ein anderes Konto gebucht wurden. Allerdings konnte die Transaktion noch rechtzeitig gestoppt und das Geld zurückgeholt werden. Der Täter ist laut Polizei unbekannt. (AZ)