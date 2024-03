Die Sportgala bezaubert das Publikum

Ein buntes Programm gab es auch in diesem Jahr wieder bei der Sportgala der Turnabteilung des TSV Bobingen zu sehen. Dabei wurden zwei Rekorde gebrochen.

Gleich zwei Rekorde wurden in diesem Jahr bei der Sportgala des TSV Bobingen in der Sporthalle der Realschule geknackt. Zum ersten Mal standen insgesamt 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Matte. Gleichzeitig gab es einen neuen Rekord bei der Zuschauerzahl. Bereits kurz nach Beginn des Vorverkaufs war die Veranstaltung ausverkauft. 500 Menschen bevölkerten die Halle. So viele wie noch nie. Hätte es in der Sporthalle mehr Plätze gegeben, hätten sicher noch einige Karten mehr verkauft werden können.



Das Programm zeigte, wie bereits in den Vorjahren, einen bunten Querschnitt durch die sportlichen Aktivitäten der Turnabteilung. Dabei wurde deutlich, was den Turnsport ausmacht. Freude an der Bewegung, Körperbeherrschung und ein fröhliches Miteinander. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus allen Altersklassen. Angefangen von den ganz Kleinen ab fünf Jahren bis hin zu den Seniorinnen. Und alle waren mit Feuereifer und viel Spaß dabei.



Den Anfang machten „Die Schlümpfe“. Natürlich in blau und weiß, den traditionellen Farben des TSV Bobingen. Und schon die Kleinsten zeigten, was sie alles gelernt haben. Mit Purzelbäumen und Sprüngen heizten sie die Stimmung in der Halle an. Danach gab es weitere tänzerische und sportliche Darbietungen von den größeren Kindern der „Pink Panther“ und der „bunten Vögel“. Anschließend betraten die Seniorinnen von „66“ die Matte und zeigten mit einem flotten Tanz, dass man auch im fortgeschrittenen Alter noch sehr beweglich sein kann.

63 Bilder Die Sportgala des TSV Bobingen Foto: Elmar Knöchel

Dann waren wieder die jungen Teilnehmerinnen an der Reihe. In bunten Kostümen turnten und tanzten die Kinder unter dem Motto: „Bis zum Horizont“. Anschließend wurde beeindruckend vorgeführt, was man mit einem Hula-Hoop-Reifen alles anstellen kann. Es folgte eine nicht weniger beeindruckende Demonstration der jugendlichen Mitglieder der Bobinger Kin-Baller, wie ihr Sport mit dem riesigen Ball funktioniert. Dabei durfte sogar das Publikum ausprobieren, was es heißt, den riesigen Ball in der Luft zu halten. Der sieht zwar im Flug aus wie ein großer Luftballon, ist aber, wenn man dagegen schlägt, wesentlich schwerer und härter als man denken würde.

Nach der Pause wurde es dann akrobatisch. Die Turner des TSV zeigten unter dem Motto „Die DuckTales“ einen Angriff der Panzerknacker auf den Geldspeicher von Onkel Dagobert, gewürzt mit Einlagen, die viel sportliche Kunstfertigkeit erforderten. Und es ging fulminant weiter. Die „Golden Girls“, die „Tanzsternchen“ und „Colourful“ zauberten bunte Bilder auf die Bühne. Bei „The Greatest Colour“ wurde bühnenreife Artistik gezeigt. Und am Schluss wurde es himmlisch. Die „Angels“ zeigten ihr turnerisches Können am Boden und am Schwebebalken, zum Teil in herrlichen, beleuchteten Engelskostümen.



Organisatorin Ulrike Gerhard, Abteilungsleiterin der Turnabteilung und Mitglied im Vorstand des TSV Bobingen, hatte wieder ein tolles Programm auf die Turnmatte gebracht. Den Abend moderierte in gewohnt fröhlicher Weise Mathias Braun.

