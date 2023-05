Der Vorsitzende des Heimatvereins steht nicht mehr zur Wahl

Horst Kelch gibt sein Amt als Vorsitzender des Heimatvereins Untermeitingen ab. Er möchte, dass die jüngere Generation künftig den Verein führt.

Horst Kelch, der Vorsitzende des 218 Mitglieder zählenden Heimatvereins Lechfeld steht bei den nächsten Wahlen 2024 nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung. Das kündigte er bereits auf der aktuellen Jahreshauptversammlung an. Er habe sich zum Ziel gesetzt, dass die Geschicke des Vereins künftig von jüngeren Mitgliedern gelenkt werden, begründete er diesen Schritt.

Neben den vielen Vereinsaktivitäten und der Teilnahme an den gemeindlichen Veranstaltungen ging der Vorsitzende hauptsächlich auf eine besonders umfangreiche Spendenaktion ein. Seit 2017 organisiert der Verein unter Federführung des Vorstandsmitglieds Anja Grothe eine Spendenaktion zugunsten der Lechfelder Tafel. Insbesondere stehen hilfsbedürftige Kinder im Mittelpunkt, die jährlich zur Weihnachtszeit ihre Wünsche dem Vereinsvorstand mitteilen. Im Anschluss werden die Päckchen, im vergangenen Jahr waren es 67, mit Sachgegenständen gepackt und den Kindern überreicht. Bei einer Couponaktion eines ortsansässigen Discounters hatte Grothe für den Verein 1500 Euro gewonnen, die ebenfalls als Spende an die Tafel weitergereicht wurden.

Der Heimatverein Untermeitingen verwaltet 44 Schrebergärten

Ein großer Brocken ist die Verpachtung und Pflege der vereinseigenen 44 Schrebergärten in der Röthstraße. Die in der letzten Zeit stark gestiegenen Kosten für Strom und Wasser bereiten dem Gartenreferenten Bernd Pillmeier große Sorgen. Bislang wurden die Teuerungen nur vom Verein getragen. Auch ist es für ihn schleierhaft, wohin die zusätzlichen Kubikmeter Wasser, die verbraucht wurden, geflossen sind. Trotz allem werde das Interesse an der Natur und der Aufenthalt im eigenen Garten immer größer, daher musste ein Aufnahmestopp für die zurzeit 20 Bewerber verhängt werden.

Sonnwendfeuer und Kartoffelfest stehen in Untermeitingen an

Als neue Fahnenträger, die ab diesem Frühjahr den Heimatverein repräsentieren, konnten Stefan Ambros und Adrian Schmitt gewonnen werden. Für besondere herausragende Leistungen und das stetige Einsetzen für den Verein und die Mitglieder wurden Anja Grothe und Christine Kelch geehrt. Aktuelle Termine sind das Sonnwendfeuer am 24.06. und das Kartoffelfest am 16.09.2023.