Fotofreunde Untermeitingen zeigen ihre schönsten Bilder

Die Mitglieder Fotostammtischs präsentieren am Wochenende in der Imhofhalle besondere Blickwinkel.

Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder des Untermeitinger Fotostammtischs, um sich über ihre Leidenschaft auszutauschen. Jetzt zeigen sie besondere Blickwinkel in einer Ausstellung.

Am Wochenende gibt es in der Untermeitinger Imhofhalle Bilder aus verschiedenen Bereichen der Amateurfotografie zu sehen: Von Schnappschüssen über Bilder von Landschaften und Reisen bis hin zu Schwarzweiß-Fotografien. Zusätzlich werden in einem Nebenraum auch drei Multi-Media-Shows gezeigt, eine Kombination aus Fotos und Bewegtbild.

Ausstellung zuletzt vor sechs Jahren

Eine Ausstellung organisieren die Mitglieder des Fotostammtischs normalerweise alle zwei Jahre. „Aber Corona hat uns ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht“, sagt Johann Müller. Eine Ausstellung habe es zum letzten Mal 2018 gegeben, danach sei sie der Pandemie zum Opfer gefallen. (AZ)

Termin Die Ausstellung „Blickwinkel“ des Fotostammtisch Untermeitingen findet am Samstag, 20. April, von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag, 21. April, von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt in der Imhofhalle Untermeitingen ist frei.

Lesen Sie dazu auch