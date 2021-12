Untermeitingen

18:00 Uhr

Großer Ansturm bei der Impfaktion in Untermeitingen

Plus Mehr als 600 Menschen nehmen das Angebot zur Booster-Impfung in der Praxis von Dr. Mollemeyer im Untermeitinger Ärztehaus an.

Von Hieronymus Schneider

Schon bevor die Impfaktion für die dritte Impfung für über 30-jährige Menschen um 13 Uhr begann, bildete sich eine lange Schlange vom Eingang zur Praxis von Dr. Tobias Mollemeyer und Kollegen über zwei Stockwerke im Treppenhaus bis ins Freie um das Bäckerei-Café Balletshofer herum. Die Reihe der Impfwilligen endete erst an der westlichen Ecke des Ärztehauses bei den Räumen der Sparkasse. Zwölf Personen aus dem Team der Hausarztpraxis hatten alle Hände voll zu tun, um den Ansturm zu bewältigen.

