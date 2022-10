Untermeitingen

07:00 Uhr

Jetzt ist der Plan für die Erweiterung der Turnhalle da

Der finale Bauplan für die Erweiterung der Turnhalle an der Mittelschule Untermeitingen steht fest.

Plus Nun ist klar, wie die Turnhalle an der Mittelschule in Untermeitingen erweitert werden soll. Doch das Projekt wird mit etwa 6,8 Millionen Euro sehr kostspielig.

Von Paula Binz Artikel anhören Shape

Die Erweiterung der Turnhalle an der Mittelschule war bereits in mehreren Sitzungen des Untermeitinger Gemeinderats Thema. Neben der schulischen Nutzung dient die Sporthalle auch dem Vereinssport wie Tischtennis, Gymnastik oder Allkampf-Taekwondo. Nun war die Architektin Anette Degle vom gleichnamigen Architekturbüro zu Gast, um den finalen Bauplan und die Kostenschätzung vorzustellen.

