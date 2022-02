Erste Niederlagen für Kleinaitingen

Plus Jetzt hat es die Regionalliga-Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen doch erwischt: Das Team musste die ersten Niederlagen der Saison einstecken.

Gegen den TSV TB München konnte man nur im ersten Satz mithalten (22:25, 18:25, 14:25) und gegen stark aufspielende Hahnbacher zwar einen Satz gewinnen, das Spiel musste man aber mit 1:3 abgeben (14:25, 13:25, 25:23, 23:25).