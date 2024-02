FC Kleinaitingen sichert sich den Klassenerhalt

Die Kleinaitinger Volleyballerinnen gewannen ungefährdet gegen den MTV Rosenheim und sicherten sich damit den vorzeitigen Klassenerhalt in der 3. Liga.

Mit 3:0 Sätzen (25:18, 25:21, 25:20) siegte der Aufsteiger aus Kleinaitingen. Das Team erwischte einen guten Start und konnte die Annahme des Gegners mit platzierten Aufschlägen von Beginn an unter Druck setzen und lag schnell 17:11 in Führung, ehe Rosenheim selbst ins Spiel fand und zum 19:18 aufschließen konnte. Fünf wirkungsvolle Aufschläge von Kapitänin Elke Reiner und eine stabile Blockreihe um Antonia Meyer, Nicki Mayr und Franzi Kexel ließen Rosenheims Angreiferinnen keine Chance und man machte den Sack mit 25:18 zu.

Der zweite Satz gestaltete sich ähnlich: Die Damen des FC Kleinaitingen lagen den ganzen Satz über in Führung, ließen Rosenheim wieder ausgleichen (19:19) und legten dann einen Gang zu, um mit 25:21 zu gewinnen. Wieder waren es gute Aufschläge, diesmal von Niki Sandru und ein gut stehender Block (Anni Salesch, Antonia Meyer, Elke Reiner), der es den Abwehrspielerinnen um Libera Brini Buddrus einfach machte, den Ball zuverlässig zur Zuspielerin Franzi Kexel zu bringen, die ihrerseits ihre Angreifer variabel einsetzen konnte.

Kleinaitinger Volleyballerinnen: Letztes Heimspiel am Samstag

Im dritten Durchgang konnte sich keine Mannschaft richtig absetzen, die Führung wechselte hin und her und wieder erst zum Ende des Satzes riss man sich am Riemen und brachte den Sieg konsequent mit 25:20 unter Dach und Fach. Mit diesem 3:0 macht man den Klassenerhalt in der 3. Liga Ost schon vorzeitig perfekt und kann beim letzten Heimspiel der Saison am kommenden Samstag in Schwabmünchen gegen Leipzig befreit aufspielen.

FC Kleinaitingen: Elke Reiner, Nicki Mayr, Sandra Gärtner, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Stefanie Gilg, Brini Buddrus