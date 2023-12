Kleinaitingen gelingt die Revanche

Mit einem überzeugenden Auftritt gewannen die Drittliga-Damen des FC Kleinaitingen gegen den letztjährigen Meister der DJK Augsburg Hochzoll mit 3:2 (25:22, 23:25, 20:25, 27:25, 15:10).

Bereits im ersten Satz machte Kleinaitingen deutlich, dass man diesmal mehr wollte als im Hinspiel. Da hatte die Truppe von Trainer Peter Maiershofer zwar gut mitgespielt, sich aber durch die eigene Nervosität um Punkte gebracht und unglücklich 1:3 verloren. Kleinaitingen startete gut und lag früh mit drei Punkten in Führung. Über 11:8 und 20:17 musste man erst zum Ende des Satzes den Ausgleich zum 21:21 hinnehmen. Durch zwei druckvolle Aufschläge von Nicki Mayr brachte man die Annahme in Bedrängnis, sodass der Block um Elke Reiner, Anni Salesch und Niki Sandru zupacken konnte und der Satz mit 25:22 gewonnen wurde.

Die Sätze zwei und drei waren von langen Rallyes, vielen sehenswerten Aktionen und einem enormen Kampfgeist auf beiden Seiten geprägt und am Ende hatten die Augsburgerinnen in den entscheidenden Situationen das Glück auf ihrer Seite und konnten mit 2:1 Sätzen in Führung gehen (23:25, 20:25).

Alles oder nichts beim FC Kleinaitingen

Jetzt hieß es alles oder nichts und das merkte man den Spielerinnen des FC Kleinaitingen auch an: Es wurde um jeden Ball gekämpft und vor allem Libera Steffi Gilg und Außenangreiferin Antonia Meyer kratzten schier unmögliche Bälle vom Boden und die eingewechselten Sandra Gärtner und Luisa Nowotny konnten immer wieder punkten. Schnell lag man fünf Punkte in Führung (13:8), diesmal durch wirkungsvolle Aufschläge durch Niki Sandru und Anni Salesch, wieder glich Augsburg zum Ende des Satzes aus und hatte sogar Matchball (23:24). Doch Zuspielerin Franzi Kexel setzte ihre Angreifer clever in Szene und man überraschte den Gegner mit gut platzierten Lobs und machte den Sack mit 27:25 zu.

Im finalen Satz ließ Kleinaitingen von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, dass man zwei Punkte in diesem Derby mit nach Hause nimmt. Nach dem Seitenwechsel beim Stand von 8:6 konnte man die Führung noch weiter ausbauen und den mitgereisten Fans nach über zwei Stunden ein fulminantes Finale zum 15:10 bieten, als Antonia Meyer mit einem Ass das Spiel beendete.

Somit steht der FC Kleinaitingen auf einem guten sechsten Platz in der Tabelle und geht in die verdiente Weihnachtspause, ehe man am 13. Januar vor heimischer Halle in Schwabmünchen gegen die Allgäu Strom Volleys Sonthofen in die Rückrunde startet.

FC Kleinaitingen: Elke Reiner, Nicki Mayr, Sandra Gärtner, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franziska Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Stefanie Kraus, Luisa Nowotny, Eva Kehrstephan, Stefanie Gilg, Brini Buddrus. (AZ)