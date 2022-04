Optimale Ausbeute für Kleinaitingen

Zwei Spiele – zwei Siege: So sieht die Bilanz der Kleinaitinger Volleyballerinnen vom Wochenende aus.

Die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen konnte am vergangenen Wochenende die Spiele gegen den TSV Zirndorf (25:21, 25:12, 25:17) und den SV Esting (25:12, 25:15, 25:21) jeweils mit 3:0 für sich entscheiden.

Nach der langen Anreise nach Zirndorf setzte man den Gegner gleich von Beginn an unter Druck und Zirndorf musste bereits früh beide Auszeiten nehmen (9:5, 16:12). Erst zum Ende des Satzes, als es noch einmal knapp wurde, fand Trainer Peter Maiershofer in seiner Auszeit beim Spielstand von 21:20 deutliche Worte, die Wirkung zeigten. Der Block packte nun immer wieder zu und vor allem in der Abwehr wurde um jeden Ball gekämpft und Zirndorf konnte nur noch einen Punkt erzielen, ehe Kleinaitingen den Satz mit 25:21 zumachte.

In den Sätzen zwei und drei agierte die Mannschaft dann konstanter und Zirndorf fand trotz mehrerer Spielerwechsel kein Mittel gegen clever aufspielende Kleinaitingerinnen (25:12, 25:17). Somit waren die ersten drei Punkte sicher und Maiershofer „war froh, dass nach diesem schnellen Sieg noch genug Körner für das Sonntagsspiel übrig sein müssten.“

FC Kleinaitingen klar überlegen

Das Heimspiel gegen den SV Esting fand vor rund 80 Zuschauern statt, die eine in allen Belangen überlegene Mannschaft sahen, waren die Gegner doch ohne etatmäßige Zuspielerin und ohne Libera angereist. So erspielten sich die FCK-Damen gleich eine klare Führung (12:3), die man den ganzen Satz über nicht mehr abgab (25:12).

Der zweite Satz begann etwas ausgeglichener und bis zur Mitte des Satzes war man gleichauf (11:11). Dann zog man auf Kleinaitinger Seite noch mal an und ließ dem Gegner durch ein variables Angriffsspiel keine Chance. Immer wieder punktete man über die Außenangreifer Antonia Meyer und Anni Salesch und wenn sich der Block darauf eingestellt hatte, ließen die Mittelangreifer Elke Kexel und Nicki Mayr sowie Diagonal Luisa Nowotny der Abwehr keine Chance. Beim Stand von 23:15 fasste sich Zuspielerin Franzi Kexel nach einem unglücklichen Ballkontakt an den Rücken und musste ausgewechselt werden. Krissi Schaffner kam auf das Feld, Esting machte zwei Angriffsfehler und der zweite Satz war gewonnen.

Im dritten Satz ging dann erst mal nicht mehr viel zusammen. Man hatte sich dem langsamen Spiel des Gegners angepasst und spielte die Punkte nicht mehr konsequent zu Ende (10:15). Die Einwechslung von Niki Sandru und Eva Kehrstephan brachte noch einmal frischen Wind in die Mannschaft und auch Franzi Kexel konnte noch einmal ins Geschehen eingreifen. Libera Brini Buddrus brachte nun jede Annahme zur Zuspielerin und durch die gute Sicherung konnten die Angreifer mutig am Netz agieren. So kämpfte man sich Punkt für Punkt wieder heran (17:17 und 21:21) und nervenstarke Aufschläge von Elke Kexel sowie ein letzter krachender Angriff von Toni Meyer besiegelten den Endstand von 25:21.

Mit diesen insgesamt sechs Punkten behaupten die Damen des FC Kleinaitingen den zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Süd und können sich erst mal zurücklehnen und die Konkurrenz beobachten, bevor das Nachholspiel gegen den TSV Zirndorf ansteht, für das es bislang noch keinen Termin gibt.

FC Kleinaitingen: Elke Kexel, Nicki Mayr, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki Sandru, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Sandra Thomalla, Brini Buddrus