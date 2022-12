Satellites siegen im Spitzenspiel

Mit vier Siegen aus vier Spielen geht es für die erste Herrenmannschaft der Schwabmünchner Volleyballer in die Winterpause.

Nach Nördlingen mussten die Schwabmünchner Volleyballmänner, die Satellites. Neben dem Gastgeber ging es gegen den ungeschlagenen SV Mauerstetten.

Gegen Nördlingen war es bereits das Rückspiel. Das Hinspiel konnten die Satellites knapp mit 3:1 gewinnen und so wurde auch dieses Mal ein harter Kampf erwartet. Doch die Schwabmünchner ließen dem Gastgeber dieses Mal nicht den Hauch einer Chance. Mit effektiven Aufschlägen, starker Annahme und Durchschlagskraft im Angriff war das Spiel in nur 60 Minuten entschieden. 25:12, 25:14, 25:15 hieß es am Ende für die erste Schwabmünchner Herrenmannschaft.

Im zweiten Spiel hieß der Gegner dann SV Mauerstetten, die nach vier Spielen noch ungeschlagen waren. Das änderte sich aber an diesem Tag. Die Satellites starteten jedoch denkbar schlecht. Man war vom Gegner wohl etwas eingeschüchtert und so rannte man direkt zu Beginn des Satzes einem Vier-Punkte-Rückstand hinterher. Doch die Schwabmünchner wurden von Punkt zu Punkt sicherer und selbstbewusster und so war der Rückstand schnell aufgeholt und sogar gedreht.

Mit einer 20:14-Führung ging es in die Crunchtime des Satzes. Die erste Herrenmannschaft ließ nichts mehr anbrennen und so ging der erste Satz relativ deutlich mit 25:20 nach Schwabmünchen. Satz zwei und drei waren zu Beginn dann fast eine Kopie des ersten Satzes. Immer rannte man einem Rückstand von drei bis vier Punkten hinterher, ehe man sich in der Mitte des Satzes dann zurückkämpfte. Nun wurde um jeden Punkt gekämpft und auch die Emotionen kochten teilweise hoch. Am Ende stand jedoch ein 3:0-Sieg für die Satellites auf der Anzeigetafel (25:20, 25:22, 25:22). (AZ)