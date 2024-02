Bekommt Walkertshofen einen Mega-Solarpark?

Plus Ein Unternehmen würde 20 Millionen Euro in Freiflächen-Photovoltaikanlage auf einer bis zu 17 Hektar großen Grünfläche investieren.

Auf einer circa 17 Hektar großen Grünfläche Richtung Reichertshofen wäre eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Leistung in Höhe 18 Megawatt möglich: Davon geht ein Unternehmen aus Osnabrück aus. Der Solarpark könnte 6000 Haushalte mit Strom versorgen. Die Investition für diese Anlage beträgt 20 Millionen Euro. Die Finanzierung würde Prowind Solar übernehmen würde. Das Unternehmen wäre auch für den Bau und den anschließenden Betrieb verantwortlich.

Über die Möglichkeiten zur Umsetzung informierten Stefan Bouillon und Jürgen Hinck von Prowind Solar während der jüngsten Gemeinderatssitzung. Als Vorteile nannten die beiden Experten, dass sich die Gemeinde als auch Bürger an der Anlage finanziell beteiligen könnten und hierfür einen festen Mindestzinssatz bekämen. Zudem würden die Grundstücksbesitzer Pachteinnahmen über einen Zeitraum von 25 bis 30 Jahren erhalten, die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde würden steigen und die Anlage liefere einen Beitrag zu einer positiven CO²-Bilanz. Gleichzeitig möchte Prowind Solar für den Bau der Anlage regionale Betriebe einsetzen und garantiere nach Ablauf der Betriebszeit einen Rückbau. Auch auf die Auswirkung der Anlage für Natur und Pflanzenwelt ging Stefan Bouillon näher ein. Seiner Einschätzung nach werden sich durch den Verzicht von Düngemitteln auf den Wiesen mehr Vögel und Insekten ansiedeln.