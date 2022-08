Im Märchenwald Walkertshofen gibt es in den Ferien eine Schnitzeljagd

Während der Sommerferien können Familien in Walkertshofen an einer Schnitzeljagd teilnehmen und sich auf die Suche nach einer Schatzkiste machen.

In Walkertshofen gibt es heuer wieder eine Schnitzeljagd mit dem Titel "Zauberwald", die Abwechslung und Unterhaltung in den Sommerferien bietet. Familien mit kleineren oder auch größeren Kindern können die Schnitzeljagd ab 1. bis 31. August auf eigene Faust rund um Walkertshofen durchführen.

Simone Höfle hat dieses kostenlose Ferienangebot gemeinsam mit weiteren Helfern in ihrer Freizeit organisiert und wieder viele kreative Ideen eingebracht, wie auch schon die Jahre zuvor. "Als Thema habe ich mir heuer einen fiktiven Zauberwald und eine passende Geschichte dazu ausgedacht, in der es darum geht, dass in diesem Wald alle 378 Jahre im August geheime Sachen entdeckt werden können", verrät Höfle und erklärt, dass sie auf der Strecke der Schnitzeljagd gut 20 abwechslungsreiche Stationen aufgebaut hat. An denen dürfen die Kinder Rätsel lösen, versteckte Hinweise suchen und Wegweiser entdecken.

Schnitzeljagd Walkertshofen: Geschenke im Tauschverfahren

Wer am Schluss alle Aufgaben richtig gelöst hat, findet eine Schatzkiste, aus der sich die Kinder im Tauschverfahren ein Geschenk nehmen dürfen. Als Geschenk für das nächste Kind eignen sich zum Beispiel Bücher, Puzzle, Mitbringspiele, CDs, Malbücher, Stifte und Seifenblasen, die neu und originalverpackt sein sollen. "Bei der Schnitzeljagd in den vergangenen Jahren konnten Kinder jeweils gut erhaltene Spielsachen, die sie nicht mehr benötigen, in die Kiste geben. Leider wurden viele beschädigte und unbrauchbare Dinge in die Kiste gelegt, über die sich kein anderes Kind freut. Deshalb bitten wir darum, nur ein Geschenk aus der Kiste zu nehmen, wenn im Gegenzug ein neues Geschenk reingelegt wird", erklärt Höfle. Gleichzeitig können die Teilnehmer der Schnitzeljagd aber auch an einer Verlosung teilnehmen, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt.

Die Strecke der Schnitzeljagd ist circa sechs Kilometer lang und führt auf gut befahrbaren Wald- und Wiesenwegen rund um Walkertshofen, die alle für Kinderwagen, Fahrräder oder Pferde geeignet sind. Der Startpunkt ist ausgeschildert und auf dem ersten Feldweg rechts in Richtung Wald kurz vor dem Walkertshofer Ortsteil Oberrothan zu finden. Die Straße, die von Münster kommend Richtung Oberrothan führt, kreuzt diesen Feldweg ganz oben auf der Anhöhe.

In der Dämmerung sollte die Schnitzeljagd nicht durchgeführt werden, da es sich teilweise um ein Jagdgebiet handelt. Zum Ausfüllen der Aufgabenzettel ist ein eigener Stift nötig und mit dabei haben sollten die Teilnehmer auch Getränke und eventuell eine Brotzeit, da für die Route je nach Schnelligkeit der Kinder circa vier bis fünf Stunden benötigt werden. "Mir macht es sehr viel Spaß, Rätsel auszudenken und die Schnitzeljagd vorzubereiten, auch wenn es immer mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Daher habe ich mich auch über die vielen positiven Rückmeldungen in den vergangenen Jahren gefreut", sagt Höfle.

Weitere Infos gibt es auch auf Facebook unter Walkertshofer Sommerferienschnitzeljagd.