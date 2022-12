FSV Wehringen hebt die Mitgliedsbeiträge an

Wie sich der Wehringer Verein für die Zukunft aufstellt. Anni Vonay tritt nach über 50 Jahren im Vorstand kürzer.

Bei der Generalversammlung des FSV Wehringen war die neue Freilufthalle ein Thema. "Die Freilufthalle ist wesentlich höher frequentiert als wir es uns zu hoffen gewagt hatten“, sagte Vereinsvorsitzende Dagmar Simnacher. Ein großer Bestandteil der Vorstandsarbeit sei die Vorbereitung auf das 75-jährige Vereinsjubiläum gewesen, das in einem Festwochenende im Juli seinen Höhepunkt fand. In naher Zukunft werde sich der FSV mit den steigenden Energiepreisen beschäftigen müssen. Der Bau einer Photovoltaik-Anlage könnte ein wesentlicher Baustein dazu sein. Bereits ein Zuschussantrag beim Bayerischen Fußballverband gestellt wurde für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Leuchtmittel.

Die Mitgliederversammlung stimmte geschlossen für die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zum Januar nächsten Jahres. Diese hätten schon vor zwei Jahren erhöht werden sollen, so die Vorsitzende, allerdings kam dann die Pandemie dazwischen. Mit einer moderaten Erhöhung erhoffe man sich zum einen wirtschaftliche Stabilität, zum anderen aber auch den Erhalt von Mitgliedern, so Simnacher weiter. Im Vorfeld hatte man sich die Beitragsstrukturen der Nachbarvereine als Grundlage genommen. Ebenfalls zur Abstimmung kam die Änderung der Beitrags- und Gebührenordnung, die nun vorsieht, dass der Mitgliedsbeitrag alle zwei Jahre um moderate fünf Prozent angehoben wird.

Anni Vonay (Mitte, schied nach über 50 Jahren aus Vorstand des FSV Wehringen aus. Bei ihr bedankten sich Dieter Greiner, Florian Kastl, Dagmar Simnacher und Bürgermeister Manfred Nerlinger. Foto: Simnacher

Großer Zulauf beim Fußball-Nachwuchs des FSV Wehringen

Dem Dank von Dagmar Simnacher für die geleistete Arbeit folgten die Berichte der Abteilungsleiter. Von den Fußballern war zu erfahren, dass im Jugendbereich wieder mehr Nachwuchs im Training ist als das noch vor zwei Jahren der Fall war. "Gerade die erfolgreiche Nachwuchsarbeit ist für den Aufbau von einer stabilen ersten und zweiten Mannschaft im Herrenbereich enorm wichtig. Die oberen Jahrgänge sind noch etwas dünn besetzt aber von unten bekommen wir wieder junge dynamische Spieler nach", sagte Florian Sommerfeld.

Babsy Drössler sprach für die Gymnastik-Abteilung: "Alle unsere Kurse sind sehr gut besucht, daran hat auch die Pandemie nichts verändert. Wir könnten wesentlich mehr anbieten oder die Teilnehmerzahl erhöhen, wenn wir räumliche und zeitliche Ressourcen hätten.“ so die Abteilungsleiterin. Tischtennis-Leiter Robert Dietmayr berichtete von den Veränderungen im Punktspielbetrieb. Zwei von vier Herrentischtennis-Mannschaften könnten nur mit insgesamt vier Spielern antreten statt mit sonst üblichen sechs. "Leider sieht der Bayerische Tischtennisverband keine Spielergemeinschaften vor, so wie es bei den Fußballern möglich ist." Zusammen mit Straßberg hätte man durchaus bei zwei Mannschaften diese Spielergemeinschaften realisieren können.

Die Abteilung Ski und Wandern bot Mountainbike-Touren in den Westlichen Wäldern und familienfreundlichen Wanderungen im nahen und weiteren Umland an. Das Wanderwochenende in den Österreichischen Alpen erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Neue Vereinsführung beim FSV Wehringen

Die neu gewählte Vereinsführung des FSV setzt sich zusammen aus: Vorsitzende Dagmar Simnacher, Zweite Vorsitzender Florian Kastl, Kassiererin Lena Bechowsky sowie Schriftführerin Edith Sommerfeld. Zum Vereinsausschuss gehört neben den jeweiligen ersten Abteilungsleitern Birgit Glas für die Buchhaltung. Als Kassenprüferinnen wurden Monika Thurl und Maria Wachter gewählt. Die Wahl von Lena Bechowsky zur neuen Kassiererin bedeutete für Anni Vonay, nach über 51 Jahren aus dem Vorstand des FSV auszuscheiden. Sowohl Dieter Greiner als auch Dagmar Simnacher bedanken sich für diese außergewöhnlich lange Zeit bei Anni Vonay. "Anni, du wirst für dein Engagement vom BLSV noch eine Ehrung erhalten und darfst dich schon heute überraschen lassen“, sagte Greiner.