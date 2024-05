Wehringen

vor 50 Min.

Jetzt sind die Buben und Mädchen in den neuen Wehringer Kindergarten eingezogen

Plus Die zweijährige Baustellenzeit ist vorbei: Der Erweiterungsbau ist fertig.

Von Anja Fischer

Als großen Tag für die ganze Gemeinde bezeichnete Wehringens Bürgermeister Manfred Nerlinger die Einweihung des Neu- und Erweiterungsbaus des AWO-Kindergartens und der Kinderkrippe in Wehringen. Es sei nicht nur für den Kindergarten eine Erleichterung, dass die Baustelle nun beendet sei, auch alle am Bau beteiligten Gewerke und nicht zuletzt er selbst seien froh, dass die vergangenen 24 Monate nun vorüber seien.

Der Gebäudekomplex, in dem Kindergarten und Krippe untergebracht sind, wurde in den vergangenen 40 Jahren insgesamt viermal an- und umgebaut. Schuld daran, waren die immer wieder – teilweise überraschend – gestiegenen Kinderzahlen in der Gemeinde. Gleich größer bauen sei in Deutschland nicht so einfach möglich, denn Zuschüsse gebe es nur mit der passenden Prognose, so Nerlinger. So habe man immer wieder, zuletzt 2018, Hand anlegen müssen. Der letzte Bauabschnitt mit dem stark sanierungsbedürftigen Ostanbau und dem fast 100-jährigen maroden Walmdach am Hauptgebäude sei dennoch besonders herausfordernd gewesen. Das Bauen im Bestand habe sich durch fehlende, fehlerhafte und falsche frühere Planunterlagen als äußerst schwierig erwiesen. Architekt Christian Weiß stimmte zu. Knapp 200 Pläne habe sein Büro über die gesamte Bauzeit hinweg gezeichnet, davon 140 Detailpläne. Immer wieder sei es zu unliebsamen Überraschungen gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

