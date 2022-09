Wehringen

vor 21 Min.

Menschenkette für den Erhalt des Wehringer Auwalds

Plus Rund 80 Menschen protestierten zum Tag des internationalen Klimaprotests für den Erhalt des Wehringer Auwalds. Dort soll ein neues Gewerbegebiet entstehen.

Von Elmar Knöchel

Sie fassten sich an den Händen, hielten Transparente hoch und demonstrierten friedlich und still für eine bessere Welt. So könnte man die Menschenkette entlang des Radwegs an der Waldstraße zwischen Bobingen-Siedlung und Wehringen wohl am besten beschreiben.

