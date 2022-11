Wehringen

25.11.2022

Wehringen macht den Weg für Freiflächen-Photovoltaikanlage frei

Im hinteren Teil dieses Geländes an der Singold will ein Tierfuttermittelhersteller eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten.

Plus Ein Industriebetrieb will seine Stromversorgung mit Sonnenstrom günstiger machen. Dafür müssen Ausnahmeregelungen und guter Willen bemüht werden.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Am südlichen Ortsrand von Wehringen ist der große Tierfuttererzeuger schon von Weitem zu sehen. Nun will der Betrieb rund zehn Prozent seines Strombedarfes über eine eigene Freiflächen-Photovoltaikanlage decken. Diese soll direkt im Anschluss an das Firmengelände entstehen. Das würde vor allem für die Verkabelung zum Betrieb kurze Wege ergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen