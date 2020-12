vor 12 Min.

21. Dezember: Wer hilft, ist glücklich

In unserem Adventskalender geben Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps, wie Sie sich die stade Zeit in diesem Jahr verschönern können.

Der Advent hat begonnen – und an dieser Stelle möchten Ihnen Prominente, Redakteurinnen und Redakteure bis Heiligabend Tipps geben, wie Sie sich die stade Zeit trotz aller Unwägbarkeiten verschönern, sie vielleicht sogar neu mit Sinn füllen können. Zum 21. Dezember hat die Augsburger Unterehmerin Sina Trinkwalder einen Tipp:

Ein für uns alle äußerst anstrengendes Jahr vergeht. Eines bleibt: Corona. Auch 2021 werden wir das gegenseitige Verständnis, weiterhin ein großes Maß an Durchhaltevermögen und die gegenseitige Hilfe im Alltag benötigen.

Sina Trinkwalder rät: Helfen Sie anderen, denn das macht glücklich

Anders ist eine Pandemie nicht zu meistern. Was wir uns oft in normalen Zeiten wünschen, nämlich nichts zu tun, ja, faul auf der Couch zu hängen, wird auch in den nächsten Wochen und Monaten von uns abverlangt.

Wir schaffen dies, da wir wissen, es wird ein Ende haben. Viele Menschen unter uns jedoch befanden sich bereits in guten Zeiten in einer schlechten Lage, die sich auch nicht bessern wird, wenn es für viele von uns wieder aufwärts geht. Menschen, am Rande unserer Gesellschaft.

Mit dem Projekt „Brichbag“ begleite ich seit mehreren Jahren Obdachlose auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft. Die Pandemie hat, wie bei vielen sozialen Projekten, die Arbeit vieler Tage und Wochen im Nu zunichte gemacht und wir beginnen von Neuem, gerne mit Ihrer Hilfe.

Die Chance eines Neuanfangs haben wir auch gesellschaftlich, denn Corona hat unsere Gesellschaft auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Wäre es nicht eine wunderbare Gelegenheit, diesmal alle mitzunehmen in eine bessere Zeit?

