Mehrheit der Deutschen würde Bundeswehr nicht nach Nordsyrien schicken

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) fordert eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien. Deutschland solle dort gemeinsam mit der Türkei und Russland Zivilisten schützen, so ihr Vorschlag.

Exklusiv AKKs Idee einer international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien finden die Deutschen nicht schlecht. Eine Mehrheit will aber nicht, dass dort deutsche Soldaten eingesetzt werden.

Von Sandra Liermann

Eine international kontrollierte Sicherheitszone in Syrien? Die Deutschen finden diese Idee der Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer selbst zwar nicht schlecht, wollen aber mehrheitlich nicht, dass dort deutsche Bundeswehr-Soldaten eingesetzt werden. Das zeigen zwei repräsentative Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion.

Deutschland solle in Nordsyrien gemeinsam mit der Türkei und Russland Zivilisten schützen, so der Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer. Das hatte die CDU-Chefin vor wenigen Tagen in einem Interview mit der Deutschen Welle gefordert.

Sicherheitszone in Nordsyrien: Kleine Mehrheit bewertet Vorschlag positiv

Eine knappe Mehrheit der Deutschen bewertet den Vorschlag, eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien einzurichten, positiv. 42,7 Prozent befürworten die Idee, 37 Prozent der Befragten hingegen lehnen sie ab. Jeder Fünfte (20,3 Prozent) der 5008 Befragten ist der Frage unentschieden.

Anhänger der Union sind dem Vorschlag der CDU-Chefin gegenüber am aufgeschlossensten. Während mehr als jeder Zweite von ihnen die Einrichtung einer Schutzzone in Nordsyrien positiv bewertet, lehnen Linke- und AfD-Wähler die Idee am deutlichsten ab. Hier bewertet rund jeder Zweite den Vorschlag als negativ. Anhänger von SPD, FDP und Grünen sind gespaltener Meinung.

Mehrheit der Deutschen lehnt Bundeswehr-Einsatz in Nordsyrien ab

Obwohl sie der Idee einer international kontrollierten Sicherheitszone in Nordsyrien mehrheitlich positiv gegenüber stehen, lehnt die Hälfte der Deutschen (49,3 Prozent) einen Bundeswehr-Einsatz dort ab. Mehr als jeder Dritte (36,5 Prozent) beantwortet die Frage nach einem Einsatz deutscher Soldaten in Nordsyrien sogar mit "Nein, auf keinen Fall". 39,6 Prozent der Deutschen wiederum befürworten einen potenziellen Bundeswehr-Einsatz in Nordsyrien.

Auch bei dieser Frage zeigen sich beim Blick auf die Parteipräferenzen der insgesamt 5006 Befragten klare Tendenzen. Wähler von CDU/CSU stehen einem Einsatz der Bundeswehr in einer Sicherheitszone in Nordsyrien mehrheitlich positiv gegenüber. Linke- und AfD-Anhänger hingegen lehnen die Idee mit deutlicher Mehrheit ab. Wähler der übrigen Parteien sind in der Frage gespalten.

Um die von ihr als Terrororganisation angesehene kurdische Miliz YPG zu verdrängen, war die Türkei vor zwei Wochen in Syrien einmarschiert. Zeitgleich zogen die bislang mit den Kurden verbündeten US-Truppen aus dem Gebiet ab. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte daraufhin die Einrichtung einer Sicherheitszone im Grenzgebiet zur Türkei vorgeschlagen, die von einer UN-Truppe geschützt werden soll. Wie diese Truppe zusammengesetzt werden soll und ob sich auch die Bundeswehr daran beteiligen würde, hatte die CDU-Chefin aber nicht gesagt.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der Bevölkerung Deutschlands gewichtet. Für die Fragen wurden die Antworten von mehr als 5000 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt. Gefragt wurde: „Wie bewerten Sie den Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer, eine international kontrollierte Sicherheitszone in Nordsyrien einzurichten?" sowie "Denken Sie, die Bundeswehr sollte in Nordsyrien eingesetzt werden, falls dort eine international kontrollierte Sicherheitszone eingerichtet wird?". Der statistische Fehler liegt jeweils bei 2,5 Prozent. Der Befragungszeitraum war jeweils vom 23. bis 25. Oktober 2019.

