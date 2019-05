Hätten Sie's gewusst? "Können eigentlich alle Menschen singen?"

Kinder singen am 10.11.2016 in Ludwigsburg Baden-Württemberg während eines Kurses der Musikschule Ludwigsburg zur musikalischen Früherziehung ein Lied. Der 12.11.2016 ist der Tag der Kinderstimme. Foto: Marijan Murat/dpa zu dpa Ihr Kinderlein singet vom 12.11.201 +++c dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Bild: Marijan Murat, Dpa