Gesunder Bettler besser als ein kranker König?

Der neue Experten-Ratgeber stellt Kliniken, Fachärzte und Dienstleister in der Region vor

„Besonders überwiegt die Gesundheit alle äußeren Güter so sehr, dass wahrlich ein gesunder Bettler glücklicher ist, als ein kranker König“, wusste schon der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer. Welchen hohen Stellenwert die Gesundheit einnimmt, wurde uns im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie eindringlich bewusst. Die Bedeutung von körperlicher, seelischer und geistiger Gesundheit erkennen viele Menschen häufig erst dann, wenn sie ernsthaft erkrankt sind.

Vor diesem Hintergrund kommt den Themen „Gesundheitsförderung“ und „Prävention“ eine besondere Bedeutung zu. Oftmals scheuen die Menschen den rechtzeitigen Gang zum Arzt oder achten zu wenig auf ihre Gesundheit. Dabei können ausgefeilte Untersuchungsmethoden helfen, das individuelle Krankheitsrisiko zu ermitteln und vielfältige Präventionsprogramme zielen darauf ab, späteren Erkrankungen vorzubeugen.

Im Großraum Augsburg gibt es viele kompetente medizinische Anlaufstellen. Krankenhäuser in der Region gewährleisten eine intensive Betreuung des Patienten durch Fachärzte, Pflegekräfte und andere Therapeuten. Außerdem ermöglicht ihre technische Ausstattung, oftmals mit MRT und CT, Röntgen und Laborabteilung, eine umfassende Diagnostik.

Auch in den umliegenden Landkreisen ist hervorragende medizinische Versorgung garantiert. Facharztzentren und mehrere Ärztehäuser unterschiedlicher Fachbereiche runden das medizinische Angebot in der Region ab und garantieren die optimale Behandlung von Patienten.

Wie Sie für Ihre spezielle medizinische Fragestellung den richtigen Experten in Ihrer Nähe finden, zeigt Ihnen die neue Ausgabe des Experten-Ratgebers „GESUNDHEIT“ aus der Reihe „Augsburger Allgemeine Exklusiv“. Auf 76 Seiten stellen sich Kliniken, Fachärzte und Dienstleister wie Apotheken, Pflegedienste, Sanitätshäuser oder Physiotherapeuten im Porträt vor.

Der Experten-Ratgeber "GESUNDHEIT" ist ab sofort kostenlos bei der Augsburger Allgemeinen, Maximilianstraße 3 in Augsburg sowie an über 200 ausgewählten Auslagestellen in Augsburg und Umgebung erhältlich.

Natürlich ist der Ratgeber auch digital fürs Smartphone oder Tablet verfügbar - einfach die App "Augsburger Allgemeine Exklusiv" kostenlos downloaden.

Unser Ratgeber erleichtert Ihnen das alltägliche Leben in vielen Fragen rund um Ihre Gesundheit.

AB SOFORT KOSTENLOS HIER ERHÄLTLICH:

- Augsburger Allgemeine, Maximilianstraße 3, 86150 Augsburg

- Servicepartner der Augsburger Allgemeinen: urlaubsoase.net in Aichach (Bauerntanzgasse 1), Bücher Di Santo (Hochstr. 5 a) in Bobingen, Buchhandlung Gerblinger (Ludwigstr. 18) in Friedberg, Der Buchladen (Bahnhofstr. 8) in Gersthofen, Zum Bleistift (Kornstraße 35) in Kissing, enzer fotografie fotoni (Vorderer Anger 211) in Landsberg, Buchhandlung Eser (Schlossstr. 2 a) in Meitingen, Kiosk Kühnel / Crosslauf (Raiffeisenstr. 4) in Schwabmünchen, Modellbau Koch (Wankelstr. 5) in Stadtbergen

- An ca. 300 ausgewählten Auslagestellen in Augsburg und Umgebung. Eine Übersicht aller Auslagestellen finden Sie hier.

- Oder digital fürs Smartphone oder Tablet: einfach die App "Augsburger Allgemeine Exklusiv" kostenlos downloaden:

Jetzt vom App-Store downloaden

Jetzt vom Android Market downloaden.