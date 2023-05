Kläger Group: unleash the power

Das Familienunternehmen geht mit der terahash.energy GmbH die Zukunftsthemen Bitcoin und die damit zusammenhängende Energie-Infrastruktur an.

Die Kläger Plastik GmbH und die Vema GmbH & Co. KG aus Neusäß sowie die Kläger SPC GmbH & Co. KG aus Hartha in Sachsen bilden zusammen die Kläger Group. Die Unternehmensgruppe zeichnet sich durch Innovationsgeist, Praxis-Know-how und viel Leidenschaft für hohe Servicequalität aus. Aktuell sind rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den beiden Standorten beschäftigt: In Neusäß stellt Kläger Plastik Profi-Sprühtechnik her – insbesondere robuste Mehrwegsprühgeräte wie Druckpumpzerstäuber, Triggersprayer sowie Kunststoffflaschen. Das Kerngeschäft von Vema als Full-Service-Partner ist die Entwicklung, Produktion und Abfüllung von Kosmetika, Medizin- und Haushaltsprodukten als Aerosolspray oder Schaum. In Sachsen dagegen, bei Kläger SPC (Smart Performance Components), werden die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller technischer Präzisionsteile und Hybridbaugruppen aus Hochleistungskunststoffen wie PPS im Portfolio geführt.

Power on: Das ist terahash

Dennoch möchte die Unternehmensgruppe weiterhin neue und innovative Wege gehen: Unter der neuen Firmierung terahash.energy GmbH sollen daher nun die Zukunftsthemen Bitcoin-Technologie und die damit zusammenhängenden Chancen für die Energie-Infrastruktur von morgen angepackt werden. Kristian Kläger, CEO in dritter Generation, sieht es als eine seiner Hauptaufgabe, die Firmentradition sowie aufgebaute Werte, Prozesse und Produkte kontinuierlich mit aktuellen Megatrends in Einklang zu bringen. Als energieintensives produzierendes Unternehmen, Made in Germany, hat er sich viel mit dem nachhaltigen Ressourceneinsatz beschäftigt. So begab er sich auf die Suche nach Lösungen, um das Energiemanagement der Kläger Group zu verbessern und sich in Zukunft unabhängiger aufzustellen.

Bitcoins als digitale Anlagen und unabhängige dezentrale Wertspeicher haben ihn schon seit längerem fasziniert. Sein Interesse war geweckt. Nun galt es, die komplexen Zusammenhänge und positiven Auswirkungen des Einsatzes von Bitcoin-Rechenzentren auf den Ausbau erneuerbarer Energien zu verstehen. „Aus der anfänglichen Idee, lediglich eine Bitcoin-Abteilung zu etablieren und die Bitcoin-Rechner als Abnehmer von überschüssiger Energie – aus der eigenen Photovoltaik-Anlage – für sich selbst zu nutzen, wurde schnell eine Geschäftsidee. Damit wollen wir anderen Unternehmen diese innovativen Möglichkeiten näher bringen“, erläutert der terahash.energy-Gründer und CEO.

Foto: terahash.energy GmbH

So entstand eine Plattform mit dem Namen „terahash.space“. Sie stellt sowohl umfassende Bitcoin-basierte Bildungs- und Beratungsangebote bereit als auch Agenturleistungen für Bitcoin-Talents und Speaker sowie Eventmanagement-Dienstleistungen. Der digitale Raum vereint Menschen und Firmen innerhalb und außerhalb des Bitcoin Marktumfelds miteinander. Mit maßgeschneiderten Bildungs- und Beratungsangeboten können Einzelpersonen und Unternehmen die Bitcoin-Welt in all ihren Facetten verstehen. Ein Netzwerk aus professionellen und erfahrenen Educatorn und Beratern teilt sein Wissen in eigens organisierten Workshops und Seminaren. Ebenso werden künftig Live-Webinare und langfristige Unternehmensbegleitungen in Form von Bitcoin-Strategieberatung oder Coachings unter der terahash-Brand gebündelt.

Zukunftschance Bitcoin und Energie

Der Einsatz von erneuerbaren Energien, kombiniert mit neuartigen Technologien wie wassergekühlten Bitcoin-Rechenzentren, kann eine entscheidende Rolle bei der Energiewende und der grünen Transformation spielen. terahash sieht sich in diesem Bereich als Unterstützer für Interessierte, die diese Technologie als hochflexiblen Stromabnehmer der ersten Stunde bis hin zum verlässlichen Stromabnehmer der letzten Instanz verstehen und in ihre Prozesse sinnvoll dezentral integrieren möchten.

Im eigenen Forschungszentrum, dem Energy Lab in Neusäß, wird das Wissen im Bereich der Bitcoin-Energie-Infrastruktur gebündelt. In Zusammenarbeit mit namhaften Partnern und im Rahmen zahlreicher Forschungsprojekte mit regionalen Hochschulen ist das Ziel nun, eine intelligente Data-Center-Software zur Marktreife zu bringen und die Technologie allgemein mit Workshops, Events und Führungen greifbar zu machen.