2022 NBA All-Star Game: Spielplan, Termine, Übertragung und Infos

Das 71. NBA All-Star Game wird am 20. Februar 2022 in der Stadt Cleveland ausgetragen. Die Cleveland Cavaliers sind Gastgeber im Rocket Mortgage FieldHouse. Alles Wichtige zum Spiel lesen Sie hier.

2022 NBA All-Star Game: Zum dritten Mal findet das jährliche NBA All-Star Game im Februar 2022 in Cleveland, Ohio, statt. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Stream sowie zum Spieltag, Termin und der Uhrzeit haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Spielplan und Termin des NBA All-Star Game 2022

Wie in jedem Jahr liegt der Termin für das NBA All-Star Game auch 2022 im Frühjahr. Am Sonntag, den 20. Februar ist es in Cleveland so weit. Schon vorher finden an diesem Wochenende einige Basketball-Ereignisse statt, die Termine entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Datum Uhrzeit ( Cleveland ) Ereignis 18.2.22 9:00 bis 22:00 Uhr NBA Crossover 2022



NBA All-Star Celebrity Game



NBA Rising Stars Game 19.2.22 9:00 bis 22:00 Uhr NBA All-Star Media Day & Practice



State Farm All-Star Saturday Night 20.2.22 20:00 Uhr 71. All-Star Game

Nach der Ortszeit in Cleveland, Ohio, startet das NBA All-Star Game um 20:00 Uhr. In Deutschland ist es dann bereits 2:00 Uhr morgens am 21. Februar 2022. Zur Eastern Standard Time, die in Cleveland gilt, besteht eine sechsstündige Zeitverschiebung.

Free-TV oder Live-Stream? Übertragung des NBA All-Star Game 22

Ist das 2022 NBA All-Star Game im Fernsehen oder online zu sehen? Wo kann man das Basketball-Spiel live und kostenlos im Free-TV oder Live-Stream verfolgen? Hierzu gibt es aktuell noch wenige Informationen. In der Vergangenheit sendeten etwa das ZDF oder der Streamingdienst DAZN live. Wer 2022 überträgt, teilen wir Ihnen an dieser Stelle mit, sobald Näheres bekannt ist. In den USA strahlt der Sender TNT das Spiel national im Fernsehen aus.

NBA All-Star Game 2022: Die Auswahl der Spieler

Vom 25. Dezember 2021 bis zum 22. Januar 2022 können Fans, Medien und Spieler abstimmen, welche Basketball-Stars 2022 am NBA All-Star Game teilnehmen sollen. Sie legen gemeinsam die Starter der Teams aus der Eastern und der Western Conference fest. Die Cheftrainer wählen ebenfalls einzelne Spieler aus, die jedoch nicht aus ihrem eigenen Team stammen dürfen. Außerdem erhalten die Sportler mit den meisten Wählerstimmen ein Mitspracherecht bei der Zusammenstellung ihres Teams. Beide Mannschaften setzen sich aus je 12 Spielern zusammen und spielen für einen guten Zweck ihrer Wahl.

Der Basketballer Kareem Abdul-Jabbar wurde bereits 19-mal für ein NBA All-Star Game ausgewählt und ist damit Rekordhalter. An zweiter Stelle befindet sich der verstorbene Kobe Bryant. LeBron James wurde bereits 17-mal gewählt und hat somit hohe Chancen, in Kürze mit den Rekordhaltern gleichzuziehen.

Das NBA All-Star Game 2021: Wer siegte im vergangenen Jahr?

Beim vergangenen NBA All-Star Game im Jahr 2021 trat das Team von LeBron James gegen das Team von Kevin Durant, der allerdings verletzt war, an. Team LeBron schlug seine Gegner mit 170:150. Das Event fand am 7. März 2021 in Atlanta, Georgia statt. Seit 2018 werden die Mannschaften nicht mehr in East und West unterschieden, sondern nach einem ihrer Spieler benannt.

