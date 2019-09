vor 7 Min.

Berlin Marathon 2019: Termin, Start, Strecke und Live-TV

Der Berlin Marathon 2019 steht an. Fans und Teilnehmer fiebern auf den Termin hin. Hier finden Sie alle Infos zur Strecke, dem Startplatz, dem Ziel sowie alles zu Live-TV und Stream sowie Uhrzeit und Datum.

Der Berlin Marathon 2019 steht an und die Fans fragen sich: Purzelt wieder einmal ein Weltrekord? Der Lauf am Sonntag, 29. September 2019, findet weltweit Beachtung. Hier finden Sie alle Informationen rund um den Marathon in Berlin. Wir sagen, wann der Marathon startet (Termin, Datum, Uhrzeit), verraten Strecke, Start und Ziel und geben alle Infos zur Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream.

Das ist der Berlin Marathon

Der Berlin Marathon (offizieller Name ist derzeit BMW BERLIN-MARATHON) ist ein jedes Jahr ausgetragener Volks- und Straßenlauf in Berlin. Der Marathon wird vom SC Charlottenburg veranstaltet und fand zum ersten Mal 1974 statt. Damals wurde er als Berliner Volksmarathon bezeichnet. Heute ist der Berlin Marathon die Laufveranstaltung mit den meisten Teilnehmern.

Der derzeitige Austragungsmodus des Marathons in Berlin ist eine Zweitagesveranstaltung (Samstag und Sonntag). Neben dem Hauptlauf am Sonntag über 42,195 Kilometer gibt es am Samstag einen kleinen Marathon für Schüler. Der Lauf gehört zu den World Marathon Majors und ist neben Läufen in New York, Paris und London einer der größten Marathon-Läufe der Welt.

Berlin Marathon 2019 wann? Datum, Termin, Uhrzeit und Zeitplan

Hier finden Sie alle Startzeiten, das Datum, die Termine der Läufe inklusive Uhrzeit und Zeitplan:

Samstag, 28. September 2019

11:00 Uhr: 500 m und 1.000 m Bambini-Lauf

15:10 Uhr: Mini-Marathon

15:30 Uhr: Inlineskating Marathon

Sonntag, 29. September 2019

08:50 Uhr: Handbiker/innen (Elite)

08:56 Uhr: Rollstuhlfahrer/innen

08:59 Uhr: Handbiker/innen

ab 09:15 Uhr: Läufer und Läuferinnen (vier Startwellen: 09:15 / 09:25 / 09:50 / 10:10 Uhr)

Berlin Marathon: Strecke: Start, Streckenverlauf und Ziel

Die Strecke für den Berlin Marathon 2019 steht längst fest. Start ist die Straße des 17. Juni (Kleiner Stern) und Ziel ebenfalls die Straße des 17. Juni, jedoch auf Höhe des Sowjetischen Ehrenmals. Gute Infos zum Startplatz, dem Streckenverlauf und zum Ziel gibt es auf der offiziellen Webseite zum Berlin Marathon. Auf einer interaktiven Karte kann man die Strecke samt Start und Ziel gut einsehen und analysieren.

Berlin Marathon 2019 live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream

Nicht jeder kann beim Berlin Marathon mitlaufen oder live in Berlin am Streckenrand stehen und den Läufern zujubeln. Genau diese Marathon-Fans fragen sich, ob der Berlin Marathon live in TV, Fernsehen und Stream zu verfolgen sein wird. Und da gibt es gute Nachrichten: Der Berlin Marathon 2019 wird live in TV und Stream gezeigt, sogar im Free-TV.

Live-Übertragung Berlin Marathon 2019 am Sonntag, 29. September 2019:

Live im TV auf n-tv (8.30 bis 12.30 Uhr)

Live im TV auf Eurosport (8.45 bis 11.30 Uhr)

Live im TV auf ARD (9.05 Uhr bis 12 Uhr)

Live im TV auf rbb (9 bis 14 Uhr)

Zudem bieten die Sender auch Live-Streams an. Bspw. bietet die ARD in ihrer Mediathek einen Live-Stream zum Berlin Marathon an.

Der Berlin Marathon ist ein weltweites Großereignis. Laut Veranstalter wird das Rennen in mehr als 150 Ländern live zu sehen sein. Die BBC ist 2011 zum ersten Mal live dabei.

Marathon in Berlin 2019: die Teilnehmer

Mit den Läufern aus Äthiopien Guye Adola, Leul Gebrselassie, Sisay Lemma und Birhanu Legese sind bei den Männern absolute Topläufer am Start. Bei den Frauen stehen Gladys Cherono, Vivian Cheruiyot und Kenenisa Bekele im Fokus.

Neben Amateuren, Freizeitläufern und Co. nehmen natürlich auch wieder die Superstars der Marathon-Szene teil. Eine interaktive Liste der Teilnehmer finden Sie hier.

