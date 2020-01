vor 50 Min.

Biathlon 2019/2020 - Gesamtstand am 18.01.2020: Gewinner und Ergebnisse

Biathlon 2019/2020 - Gesamtstand am 18.01.2020: Gewinner und Ergebnisse. Heute lief es für die deutschen Männer nicht optimal. Am Schießstand: Arnd Peiffer.

Biathlon Gesamtstand: Die Ergebnisse nach den Wettkämpfen in Ruhpolding heute am 18.01.2020 lesen Sie hier. Heute fand die Damen Staffel über 6 Kilometer statt.

Im dichten Schneetreiben von Ruhpolding haben die deutschen Biathlon-Männer am 18.1.2020 die Generalprobe zur WM-Staffel vermasselt. Roman Rees, Philipp Nawrath, Arnd Peiffer und Benedikt Doll mussten sich am 18.1.2020 mit Rang fünf zufrieden geben. An den Einzelwertungen der Männer hat sich nichts geändert.

Die Gesamtwertung für den Biathlon-Weltcup 2019/20 sehen Sie hier im Überblick:

Biathlon 2019/20: Gesamtwertung am 18.01.2020 - Damen und Herren

Gesamtweltcup Herren 2019/2020: Die Gesamtwertung der Männer nach zehn von 24 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Martin Fourcade ( Frankreich ) 447 2 Simon Desthieux ( Frankreich ) 392 3 Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) 382 4 Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 374 5 Alexander Loginow ( Russland ) 359 6 Tarjei Bö ( Norwegen ) 355 7 Emilien Jacquelin ( Frankreich ) 342 8 Erlend Bjöntegaard ( Norwegen ) 301 9 Johannes Dale ( Norwegen ) 290 10 Benedikt Doll ( Deutschland ) 290

Gesamtweltcup Damen 2019/2020: Der Gesamtstand der Frauen nach zehn von 24 Rennen (Top 10)

Rang Name Punkte 1 Tiril Eckhoff ( Norwegen ) 441 2 Dorothea Wierer ( Italien ) 438 3 Julia Simon ( Frankreich ) 321 4 Ingrid Landmark Tandrevold ( Norwegen ) 314 5 Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) 295 6 Hanna Öberg ( Schweden ) 294 7 Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) 282 8 Justine Braisaz ( Frankreich ) 280 9 Paulina Fialkova ( Slowakei ) 271 10 Kaisa Mäkäräinen ( Finnland ) 255

Gesamtwertung Biathlon: Gewinner Frauen und Herren des vorigen Jahres

Gesamtweltcupsieger Herren:

Endstand der Saison 18/19:

Rang Name Punkte 1 Johannes T. Boe (NOR) 1262 2 Alexander Loginov (RUS) 854 3 Quentin Fillon Maillet (FRA) 843 4 Simon Desthieux (FRA) 831 5 Arnd Peiffer (GER) 802 6 Tarjei Boe (NOR) 724 7 Benedikt Doll (GER) 705 8 Simon Eder (AUT) 701 9 Julian Eberhard (AUT) 695 10 Lukas Hofer (ITA) 694 23 Erik Lesser (GER) 377 28 Johannes Kühn (GER) 304 33 Philipp Nawrath (GER) 236 42 Roman Rees (GER) 153

Gesamtweltcupsieger Damen:

Endstand der Saison 18/19:

Rang Name Punkte 1 Dorothea Wierer (ITA) 904 2 Lisa Vittozzi (ITA) 882 3 Anastasiya Kuzmina (SVK) 870 4 Marte O. Röiseland (NOR) 855 5 Hanna Öberg (SWE) 741 6 Paulina Fialkova (SVK) 687 7 Kaisa Makarainen (FIN) 673 8 Denise Herrmann (GER) 611 9 Franziska Preuss (GER) 570 10 Monika Hojnisz (POL) 567 11 Ingrid Tandrevold (NOR) 557 12 Laura Dahlmeier (GER) 554 16 Franziska Hildebrand (GER) 491 27 Vanessa Hinz (GER) 341

