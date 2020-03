13:25 Uhr

Curling-WM 2020 der Männer: Termine, Zeitplan und Live-TV - die Infos

Die Curling-WM der Herren rückt näher. Am 28. März 2020 geht es los. Wir verraten Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit. Außerdem verraten wir, ob Sie die Curling-WM 2020 der Herren live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen können.

Die Curling-WM der Herren rückt näher. Am 28. März 2020 geht es los in Glasgow im "Hydro". Wir verraten Termine, Zeitplan , Datum und Uhrzeit. Außerdem verraten wir, ob Sie die Curling-Weltmeisterschaft 2020 der Männer live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen können. Plus Ergebnisse und Resultate.

Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2020 (LGT World Men’s Curling Championship 2020) findet vom 28. März bis 5. April in Glasgow in Schottland im "Hydro" statt. Wie in den beiden Vorjahren werden 13 Mannschaften vertreten sein. "The Hydro" ist eine Mehrzweckhalle im Stadtviertel Finnieston. Die Arena wurde 1985 eröffnet und bietet 13.000 Plätze (12.000 Sitz- und 1.000 Stehplätze) und ist größte Veranstaltungshalle von Schottland.

Curling-WM 2020 der Herren: Termine, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Den besten Überblick über Termine, Zeitplan , Datum und Uhrzeit sowie zu den Ergebnissen finden Sie auf der offiziellen Webseite der Curling-WM 2020 der Herren:

Curling-WM 2020 der Männer: Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream - Free-TV?

Aktuell ist noch nicht klar, ob die Curling-WM der Männer live in TV, Fernsehen und Stream bzw. im Free-TV und Gratis-Stream zu sehen ist. Eventuell wird die WM auf Youtube bei World Curling TV live gezeigt.

Zeitverschiebung nach Schottland

Deutschland ist eine Stunde vor Schottland. Ist es bei uns also beispielsweise 13 Uhr, ist es in Schottland erst 12 Uhr.

Curling-WM 2020 der Männer: Diese 13 Länder nehmen teil

Schottland

Kanada

USA

Dänemark

Deutschland

Italien

Niederlande

Norwegen

Schweiz

Schweden

Südkorea

China

Russland

Sie Sieger der letzten Curling-WMs der Damen

2019: Schweden

2018: Schweden

2017: Kanada

2016: Kanada

2015: Schweden

2014: Norwegen

2013: Schweden

Das ist die Geschichte der Curling-Weltmeisterschaften der Männer

1959 fand in Schottland mit dem Scotch Cup zum 1. Mal der Vorläufer der heutigen Curling-WM statt. Von 1961 bis 1967 wechselte die Zahl der Teilnehmer zwischen drei und acht. 1968 erhielt der Scotch Cup den Status einer offiziellen Curling-WM.

Seit 2005 finden die Turniere der Herren und Damen wieder getrennt statt. Dabei soll jedes Jahr eine der beiden WMs in Kanada veranstaltet werden. Von 1968 bis 1988 und seit 1995 werden Gold-, Silber- und Bronzemedaillen vergeben. Von 1989 bis 1994 bekamen sowohl der 3.- wie auch der 4.-Platzierte eine Bronzemedaille.

Themen folgen