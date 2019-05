FCA-Trainer leidet mit Spielern: "Die können kein normaler Mensch mehr sein"

Eishockey ist bei den Deutschen so beliebt wie noch nie. Bei der WM geht es für das DEB-Team auch um die Gunst der Fans.

Das DEB-Team kann im letzten Testspiel vor der WM zumindest im ersten Drittel überzeugen. Wer am Samstag gegen die Briten im Tor steht, bleibt offen.

Europa League

Alptraum oder Traum: Eintracht will das Wunder schaffen

Eintracht Frankfurt hat den Glauben an den Einzug in das Finale der Europa League nicht verloren - auch nach dem 1:6-Debakel gegen Bayer Leverkusen nicht. Nach dem 1:1 im Halbfinal-Hinspiel stehen die Hessen am Donnerstag beim FC Chelsea aber vor einer Herkulesaufgabe.