Felix Neureuther ist zum zweiten Mal Papa geworden

Miriam und Felix Neureuther sind am Freitag erneut Eltern geworden. Nach Tochter Matilda kam ein Junge zur Welt. Auf Instagram zeigt der Ex-Ski-Star ein erstes Foto.

Der ehemalige Ski-Star Felix Neureuther ist zum zweiten Mal Papa geworden. Das teilte der 35-Jährige auf Instagram der Öffentlichkeit mit. Zu sehen ist in seinem Post zudem ein erstes Bild des Babys, empfangen wird der kleine Erdenbürger von seinem Vater mit diesen Worten: "Welcome to the world little boy". Wie das Kind heißt, ließ Neureuther offen.

Den ersten Schnappschuss seines Sohnes präsentierte der stolze Vater am Freitagabend in den sozialen Medien. Mit auf dem Bild ist neben Mama Miriam auch die große Schwester Matilda, die sich sichtlich über die Geburt ihres Bruders freut.

Mit einem Foto von Miriam Neureuther, 29, und Töchterchen Matilda gab Ex-Skirennfahrer Neureuther bereits Mitte August die zweite Schwangerschaft seiner Frau bekannt. Jetzt hat ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. "We are full of love", schreibt der stolze Papa.

Im Dezember 2017 hat Neureuther die ehemalige Biathletin Gössner geheiratet

Nach insgesamt sechs Jahren Beziehung macht Baby Nummer zwei das Familienglück der Neureuthers perfekt. Das Sportlerpaar hat im Dezember 2017 geheiratet, kurz nach der Geburt seiner Tochter Matilda. Damals überraschten die beiden auf Instagram mit einem Bild als verheiratetes Paar. Bis dahin blieb die Hochzeit geheim. Neben den beiden Kindern gehört auch Hund Buddy fest zur Familie.

Die Eltern von Neureuther sind mit Rosi Mittermaier und Christian Neureuther ebenfalls berühmte Wintersportler. Felix Neureuther spricht gerne davon, dass er in seiner Miriam eine Seelenverwandte gefunden habe. Jetzt macht sie den ehemaligen Skistar zum zweiten Mal zum stolzen Papa.

Beide sind durch die Liebe zum Wintersport, zu den Bergen, zu ihrer Heimat Garmisch-Partenkirchen und zum Schnee miteinander verbunden. Das zeigt sich vor allem, nachdem Neureuther nach einigen Verletzungen seine Karriere im März 2019 beenden musste. Neben seinem neuen Job als Wintersportexperte bei der ARD hat er jetzt genügend Zeit, um sich auf seine zwei Kinder zu konzentrieren. (joga)

