Formel-1 2020 in Monaco: Termin, Zeitplan & Live-TV

2020 macht die Formel-1 wieder Station in Monaco. Wir nennen Zeitplan, Termine, Uhrzeit und Datum. Außerdem alle Infos zur Übertragung live in TV und Stream. Free-TV und Gratis-Stream auf RTL oder nur im Pay-TV auf Sky?

2020 macht die Formel-1 wieder Station in Monaco (Monte Carlo). Wir nennen Zeitplan, Termine, Uhrzeit und Datum. Außerdem alle Infos zur Übertragung live in TV und Stream. Free-TV und Gratis-Stream auf RTL oder nur im Pay-TV auf Sky?

Der Große Preis von Monaco ist ein jährlich ausgetragenes Autorennen auf dem Stadtkurs Circuit de Monaco. Es führt durch die Stadtbezirke Monte Carlo und La Condamine in Monaco. Das seit 1929 ausgetragene Rennen gilt weithin als eines der wichtigsten und prestigeträchtigsten Automobilrennen der Welt und bildet zusammen mit dem Indianapolis 500 und den 24 Stunden von Le Mans die dreifache Krone des Motorsports.

Das Formel-1-Rennen findet auch 2020 auf einem engen, in den Straßen von Monaco angelegten Kurs statt, der mit vielen Höhenunterschieden und engen Kurven sowie einem Tunnel eine der anspruchsvollsten Strecken der Formel 1 darstellt. Trotz der relativ niedrigen Durchschnittsgeschwindigkeiten ist die Rennstrecke von Monaco ein sehr gefährliches Rennen, an dem oft ein Sicherheitsauto zum Einsatz kommt. Monaco ist der einzige Grand Prix, der sich nicht an die von der FIA für F1-Rennen vorgeschriebene Mindestdistanz von 305 Kilometern hält.

Formel-1 2020 GP Monaco live in TV, Fernsehen & Stream - TV-Termine im Free-TV & Gratis-Stream

Was? Der Große Preis von Monaco / Monte Carlo

/ Wann? 22. bis 24. Mai 2020

Wo? Monaco (Circuit de Monaco )

(Circuit de ) Live-TV? Live in TV auf RTL und Sky , live im Stream auf TVNOW und SkyGo

und , live im Stream auf und Zeitverschiebung: keine

Hauptsponsor: keiner

Streckenlänge: 3,337 km

Rennlänge: 260,286 Kilometer in 78 Runden

Formel-1 Weltcup 2020 in Monaco: TV-Rechte und Übertragung live in TV und Stream - RTL oder Sky?

Die TV-Rechte für die Formel-1-Saison 2020 liegen bei RTL und Sky. Dort können Fans den Rennsport live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen. RTL zeigt die Formel-1 kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV, Sky im Pay-TV. Leider gibt es keinen Gratis-Stream, da sowohl SkyGo als auch der Stream von RTL auf TVNOW kostenpflichtig sind.

Die letzten fünf Sieger von Monaco

2019: Lewis Hamilton

2018: Daniel Ricciardo

2017: Sebastian Vettel

2016: Lewis Hamilton

2015: Nico Rosberg

Die meisten Siege aller Zeiten in Monaco fuhr übrigens Ayrton Senna ein, auch die meisten Poles konnte der Formel-1 Fahrer für sich einheimsen. Insgesamt siegte er sechsmal in Monaco, 5mal fuhr er auf die Pole.





