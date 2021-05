Formel 1 2021 - Spanien-GP heute am 9.5.21 in Barcelona: Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung live im Free-TV, Uhrzeit und Strecke

Formel 1 2021: Der Große Preis von Spanien findet heute am 9.5.21 in Barcelona statt. Infos über Zeitplan, Termine, Datum, Uhrzeit und Übertragung live im TV und Stream - hier gibt es alle Infos zu Rennen, Qualifying und Training.

Formel 1: Der Große Preis von Spanien in der Saison 2021 ist am Freitag gestartet. Heute am 9.5.21 findet das große Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt. In den vergangenen Jahren stand dort immer der gleiche Pilot ganz oben auf dem Siegertreppchen: Lewis Hamilton.

Obwohl sich die TV-Rechte in diesem Jahr geändert haben, gibt es das Rennen dennoch im Free-TV zu sehen. Neben Pay-TV Sender Sky überträgt auch RTL. Lesen Sie hier im Artikel alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream - mitsamt Terminen, Datum, Uhrzeit und Zeitplan. Außerdem erhalten Sie hier detaillierte Infos zur Strecke.

Formel 1 2021 heute am 9.5.21 in Spanien / Barcelona: Übertragung, Datum, Uhrzeit und Strecke - Infos im Überblick

Alle Infos zur Formel 1 2021 in Spanien / Barcelona kompakt auf einen Blick:

Rennen: Großer Preis von Spanien

Großer Preis von Datum : 9.5.21

9.5.21 Uhrzeit (deutsche Zeit): 15.00 Uhr

15.00 Uhr Zeitverschiebung: keine

keine Strecke: Circuit de Barcelona-Catalunya

Circuit de Streckenlänge: 4,655 Kilometer

4,655 Kilometer Übertragung: Live im TV und Stream bei RTL , Sky, Sky Sport F1 und Sky Sport News

Live im und Stream bei , Sky, Sky Sport F1 und Sky Sport News Free-TV: RTL , Zusammenfassung auf Sky Sport News (etwa 30 Minuten)

Formel 1 2021 - Großer Preis von Spanien: Termine und Zeitplan für Training, Qualifying und Rennen

Die Uhrzeit für Training, Qualifying und Rennen stehen fest. Hier der Überblick:

1. Training: Freitag, 07. Mai 2021, ab 11.30 Uhr

2. Training: Freitag, 07. Mai 2021, ab 15.00 Uhr

3. Training: Samstag, 08. Mai 2021, ab 12.00 Uhr

Qualifying: Samstag, 08. Mai 2021, ab 15.00 Uhr

Rennen: Sonntag, 09. Mai 2021, ab 15.00 Uhr

Formel 1 2021: Übertragung des GP von Spanien / Barcelona live im TV und Stream

Für Formel 1-Fans gibt es gute Nachrichten: Der Große Preis von Spanien in Barcelona ist im Free-TV bei RTL zu sehen. Eigentlich ist der Sender seit dieser Saison nicht mehr länger für die Übertragung der Formel 1 zuständig. In Deutschland zeigt nun Sky exklusiv alle Rennen der Formel 1-Saison 2021, was aber bedeutet, dass die meisten Rennen nur im Pay-TV zu sehen sind. Der neue Partner der Formel 1 überträgt alle 23 Rennwochenenden vom freien Training bis zu den Rennen am Sonntag.

Vier Rennen der Formel 1-Saison 2021 laufen aber doch im Free-TV auf RTL. Das macht eine Vereinbarung mit Sky möglich. Dazu zählt auch der Große Preis von Spanien, wie der Sender ankündigte.

Hier finden Sie die Eckdaten zur Übertragung im Überblick:

1. Training (07.05.21, 11.30 Uhr): im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky Sport F1 2. Training (07.05.21, 15.00 Uhr): im TV und im Stream auf Sky, Sky Sport F1

und im Stream auf Sky, Sky Sport F1 3. Training (08.05.21, 12.00 Uhr): im TV und Stream auf Sky, Sky Sport F1

und Stream auf Sky, Sky Sport F1 Qualifying (08.05.21, 15.00 Uhr): im TV und Stream auf RTL , Sky, Sky Sport F1

und Stream auf , Sky, Sky Sport F1 Rennen (09.05.21, 15.00 Uhr): im TV und Stream auf RTL , Sky, Sky Sport F1

Formel 1 in Barcelona: Hamilton war die letzten vier Jahre siegreich - Infos zur Strecke

Der Große Preis von Spanien findet auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt, der eine Länge von 4,655 Kilometern hat. Die Strecke ist bekannt dafür, dass sich die Fahrer während des Renn-Wochenendes ständig auf neue Gegebenheiten einstellen müssen. Der Wind verändert sich häufig und weht immer wieder Staub auf die Strecke. Echte Überholmöglichkeiten gibt es in Barcelona wenige, daher ist es wichtig, sich bereits im Qualifying eine gute Startposition zu sichern. Die Rennen am Sonntag haben ihre Spannung in der Vergangenheit oftmals aus den Boxenstopps bezogen. Neu in der Saison 2021 ist Kurve 10: Die inzwischen mehrfach umgebaute Linkskehre wurde noch einmal umgebaut und etwas nach vorne verlegt.

Hier finden Sie einige Eckdaten zur Strecke im Überblick:

Länge : 4,655 Kilometer

: 4,655 Kilometer Baujahr: Anfang der 1990er

Anfang der 1990er Kurven: 16

16 Start-Ziel-Gerade: 1,047 Kilometer

Vier der letzten fünf Rennen in Barcelona konnte Mercedes-Pilot Lewis Hamilton gewinnen. Hier finden Sie die Gewinner der vergangenen fünf Jahre im Überblick:

2016: Max Verstappen

2017: Lewis Hamilton

2018: Lewis Hamilton

2019: Lewis Hamilton

2020: Lewis Hamilton

