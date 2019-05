08:40 Uhr

Formel 1 Monaco heute live im TV und als Stream sehen

Die Formel 1 in Monaco ist ein Höhepunkt der Rennsaison. Wie man heute Training und F1-Qualifying, und Rennen morgen live im TV und als Stream sehen kann - hier die Termine.

Formel 1 heute in Monaco live im TV und als Stream - das ist Hochspannung pur, obwohl die Stimmung beim Großen Preis von Monaco 2019 natürlich etwas gedrückt ist. Es ist das erste F1-Rennen seit vielen Jahren ohne die Ikone des Rennsports Niki Lauda, der diese Woche starb und zuvor viele formel 1-Events als Kommentator begleitet hatte. Trotzdem müssen sich die Fahrer bei diesem WM-Rennen in den engen Straßen an der Côte d'Azur nur auf eins konzentrieren - die Punkte.

Großer Preis von Monaco heute live im TV und im Livestream

Der Große Preis von Monaco in der Formel 1 wird live im TV und als Livestream im Internet zu sehen sein. Gleich mehrere Sender und Portale übertragen die F1:

Freies Training in Monaco heute live im TV

Samstag, 25. Mai, 12 Uhr: 3. Freise Training, Sky Sport 1

GP von Monaco: Qualifying heute live im TV

Samstag, 25. Mai, 15 Uhr: RTL und Sky Sport 1

Formel 1 Rennen Monaco live im TV

Sonntag, 26. Mai, 15:10 Uhr: Sky und RTL

Als Stream im Internet ist der Große Preis von Monaco unter anderem bei SkyGo zu sehen.

Trotz der tiefen Trauer um die gestorbene Formel-1-Ikone haben die Silberpfeile zum Auftakt des Klassikers in Monte Carlo die Konkurrenz beherrscht. Lewis Hamilton raste am Donnerstag im Training n beiden Einheiten auf Platz eins. Teamkollege Valtteri Bottas fuhr die zweitschnellste Runde des Tages - weit vor allen anderen.

Lewis Hamilton ist vor dem Großen Preis von Monaco die beste Runde gefahren. Bild: David Davies/PA Wire (dpa)

Auf Platz drei in der schnelleren Einheit am Nachmittag kam Herausforderer Sebastian Vettel. Der Rückstand des Heppenheimers war allerdings auch in den engen Straßen von Monte Carlo so ernüchternd wie der bisherige Sieglos-Saisonverlauf: 0,763 Sekunden lag Vettel hinter der Bestzeit. Auf einer Runde von gerade einmal rund 3,3 Kilometern ist das ein erschreckender Abstand für den viermaligen Weltmeister. "Wir haben viel ausprobiert, das nicht wirklich funktioniert hat. Es war eher ein schwieriger Tag für uns", sagte Vettel: "Das Auto ist zu nervös, es rutscht zuviel."

2017 hatte Sebastian Vettel im Ferrari in monaco noch gesiegt. Iim vergangenen Jahr war es Daniel Ricciardo, als er noch für Red Bull unterwegs war. Davor allerdings war auch Monaco Mercedes-Land: 2013, 2014 und 2015 siegte Nico Rosberg, 2016 Hamilton.

Zahlen und Fakten zum Monaco-Rennen 2019

290 Stundenkilometer beträgt die Höchstgeschwindigkeit.

1420 Reifen sind an der Strecke als Unfallschutz gestapelt.

3337 Meter beträgt eine Runde.

10 Kranwagen stehen bereit, um defekte Rennwagen zu bergen.

21 Kilometer Leitplanken sind verbaut.

29 Reanimationsärzte sind im Einsatz an der Strecke.

49 Überwachungskameras gibt es.

120 Feuerwehrleute stehen zur Verfügung.

670 Marschalls passen rund um die Strecke auf.

800 Feuerlöscher sind angebracht - alle 15 Meter einer.

1100 Tonnen wiegen die an der Strecke aufgebauten Tribünen.

Niki Lauda war ein Mann klarer Worte. Kuschelkurs kannte die österreichische Formel-1-Legende nicht. Dreimal krönte sich der Mann mit der roten Mütze zum Weltmeister. Ein Flammeninferno 1976 überlebte er nur knapp. Nun ist Lauda gestorben. Video: dpa

