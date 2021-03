vor 16 Min.

Fußball-EM 2021: Alle Infos – Spielplan, Termine, Modus und die Übertragung

Die EM 2021 startet am 11. Juni 2021. Wie sieht der aktuelle Spielplan aus, wie entscheidet die UEFA bezüglich der Austragungsorte in Europa? Alle Infos dazu, sowie zu Terminen und der Übertragung im Free-TV und Stream finden Sie hier.

Auch wenn die Fußball-Europameisterschaft aufgrund des Corona-Virus um ein Jahr auf 2021 verschoben wurde, wird die 60. EM ihrem Namen alle Ehre machen. Anlässlich des Jubliäums hat die UEFA 12 Städte und 12 Stadien als Austragungsorte gewählt. Da diese Variante aufgrund des Corona-Virus ggf. nicht gehalten werden kann, plant die UEFA derzeit Ersatzvarianten. Diese sollen Anfang März bekannt gegeben.

Sicher ist im Moment: Die Fußball-Europameisterschaft findet vom 11. Juni 2021 (Eröffnungsspiel in Rom) bis zum 11. Juli 2021 (Finale im Wembley-Stadion in London) in Europa statt. Es werden 51 Partien in 12 Stadien quer durch Europa zwischen den teilnehmenden Mannschaften ausgetragen. Hier finden Sie im Überblick alle Infos zum aktuellen Spielplan, den Terminen und Uhrzeiten, zu den Gruppen sowie Mannschaften und dem Spiel-Modus. Auch zur Übertragung live im Free-TV und Stream, der Qualifikation, den Austragungsorten, Stadien plus Zeitverschiebung und Zuschauer finden Sie News.

Ergebnis der Qualifikation für die EM 2021

55 Mannschaften kämpften in der EM-Quali um einen Startplatz bei der Europameisterschaft. 20 Teams qualifizierten sich über die EM-Qualifikation und vier weitere über das UEFA Nations League 2018/19 Play-off-Turnier. Deutschland gewann das Ticket für die EM 2021 über die Quali - neben den Nationalmannschaften Belgien, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Wales. Über die Play-offs erlangten zudem Nordmazedonien, Schottland, Slowakei und Schottland das Recht, an der Fußball-EM 21 teilzunehmen.

Fußball-EM: Zeitplan, Spielplan, Datum, Uhrzeit

Die Fußball-Europameisterschaft geht vom 11. Juni 2021 (Eröffnungsspiel in Rom) bis zum 11. Juli 2021 (Finale im Wembley-Stadion in London). Insgesamt werden 51 Partien ausgespielt. Hier folgt der grobe Zeitplan - den vollständigen finden Sie hier: Fußball-EM 2021: Spielplan, Gruppen, Zeitplan und alle Termine.

Zeitplan der Gruppenspiele:

Gruppe A: 11. bis 20. Juni 2021 (Auftaktspiel: 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Rom )

) Gruppe B: 12. bis 21. Juni 2021

Gruppe C: 13. bis 21. Juni 2021

Gruppe D: 13. bis 22. Juni 2021

Gruppe E: 14. bis 23. Juni 2021

Zeitplan der Achtelfinals:

26. bis 29. Juni 2021

Zeitplan der Viertelfinals:

2. bis 3. Juli 2021

Zeitplan der Halbfinals:

6. bis 7. Juli 2021

Finale:

11. Juli 2021, 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MESZ)

Die Gruppen der EM 2021: Zeitplan, Uhrzeit, TV-Übertragung

EM 2021 - Gruppe A

Türkei

Italien

Wales

Schweiz

Spielplan Gruppe A

11. Juni 2021: Türkei - Italien , 21 Uhr Rom

- , 21 Uhr 12. Juni 2021: Wales - Schweiz , 15 Uhr, Baku

, 15 Uhr, 16. Juni 2021: Türkei - Wales, 18 Uhr, Baku

- Wales, 18 Uhr, 16. Juni 2021: Italien - Schweiz , 21 Uhr, Rom

- , 21 Uhr, 20. Juni 2021: Italien - Wales, 18 Uhr, Rom

- Wales, 18 Uhr, 20. Juni 2021: Schweiz - Türkei , 18 Uhr, Baku

EM 2021 - Gruppe B

Dänemark

Finnland

Belgien

Russland

Spielplan Gruppe B

12. Juni 2021: Dänemark - Finnland , 18 Uhr, Kopenhagen

- , 18 Uhr, 12. Juni 2021: Belgien - Russland , 21 Uhr, Sankt Petersburg

- , 21 Uhr, 16. Juni 2021: Finnland - Russland , 15 Uhr, Sankt Petersburg

- , 15 Uhr, 17. Juni 2021: Dänemark - Belgien , 18 Uhr, Kopenhagen

- , 18 Uhr, 21. Juni 2021: Russland - Dänemark , 21 Uhr, Kopenhagen

- , 21 Uhr, 21. Juni 2021: Finnland - Belgien , 21 Uhr, Sankt Petersburg

EM 2021 - Gruppe C

Niederlande

Ukraine

Österreich

Nordmazedonien

Spielplan Gruppe C

13. Juni 2021: Österreich - Nordmazedonien , 18 Uhr Bukarest

- , 18 Uhr 13. Juni 2021: Niederlande - Ukraine , 21 Uhr, Amsterdam

- , 21 Uhr, 17. Juni 2021: Ukraine - Nordmazedonien , 15 Uhr, Bukarest

- , 15 Uhr, 17. Juni 2021: Niederlande - Österreich , 21 Uhr, Amsterdam

- , 21 Uhr, 21. Juni 2021: Nordmazedonien - Niederlande , 18 Uhr, Amsterdam

- , 18 Uhr, 21. Juni 2021: Ukraine - Österreich , 18 Uhr, Bukarest

EM 2021 - Gruppe D

England

Kroatien

Schottland

Fußball-Europameisterschaft Spielplan Gruppe D

13. Juni 2021: England - Kroatien , 15 Uhr, London

- , 15 Uhr, 14. Juni 2021: Schottland- Tschechien , 15 Uhr, Glasgow



, 15 Uhr, 18. Juni 2021: Kroatien - Tschechien , 18 Uhr, Glasgow

- , 18 Uhr, 18. Juni 2021: England - Schottland , 21 Uhr London



- , 21 Uhr 22. Juni 2021: Kroatien - Schottland , 21 Uhr, Glasgow



- , 21 Uhr, 22. Juni 2021: Tschechien - England , 21 Uhr, London

Fußball-EM 2021 - Gruppe E

Spanien

Polen

Schweden

Slowakei

Spielplan Gruppe E

14. Juni 2021: Polen - Slowakei , 18 Uhr, Dublin



, 18 Uhr, 14. Juni 2021: Spanien - Schweden, 21 Uhr, Bilbao

- Schweden, 21 Uhr, 18. Juni 2021: Schweden - Slowakei , 15 Uhr Dublin



, 15 Uhr 19. Juni 2021: Spanien - Polen, 21 Uhr, Bilbao

- Polen, 21 Uhr, 23. Juni 2021: Slowakei- Spanien , 18 Uhr, Bilbao



, 18 Uhr, 23. Juni 2021: Schweden - Polen, 18 Uhr, Dublin

Europameisterschaft 2021 - Gruppe F

Deutschland

Frankreich

Portugal

Ungarn

Spielplan Gruppe F

15. Juni 2021: Ungarn- Portugal , 18 Uhr, Budapest



, 18 Uhr, 15. Juni 2021: Deutschland - Frankreich , 21 Uhr, München

- , 21 Uhr, 19. Juni 2021: Ungarn- Frankreich , 15 Uhr, Budapest



, 15 Uhr, 19. Juni 2021: Deutschland - Portugal , 18 Uhr, München

- , 18 Uhr, 23. Juni 2021: Portugal - Frankreich , 21 Uhr, Budapest

- , 21 Uhr, 23. Juni 2021: Deutschland - Ungarn , 21 Uhr, München



EM 2021 live im TV, Fernsehen & Stream: Sky, DAZN oder ARD/ZDF im Free-TV?

Die Fußball-EM 2021 wird live im Free-TV zu sehen sein. Für die Qualifikationsrunde der EM lagen die Rechte bei RTL und RTL Nitro. Die Spiele der Gruppenphase der EM 21 werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF kostenlos und live im Free-TV übertragen. Auch im Gratis-Stream der Mediatheken bei ARD und ZDF sind die EM-Partien zu verfolgen. teilen sich die Berichterstattung auf. Der kostenpflichtige Streaming-Dienst-Anbieter DAZN und der Münchner Pay-TV-Sender Sky übertragen nicht. In Österreich überträgt der ORF live im Free-TV und Stream, in der Schweiz liegen die TV-Rechte bei den SSR-Anstalten SRF, RTS, RSI und RTR.

Europameisterschaft 2021: Austragungsorte in Deutschland

Die Partien bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 sollen anlässlich des 60-jährigen Jubiläums in 12 Städten und Stadien Europas ausgetragen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist derzeit nicht klar, ob die UEFA an diesem Konzept festhält. Anfang März soll ggf. ein neues Konzept oder eine Variante vorgestellt werden. Auch Deutschland ist als Ausrichter der EM mit dabei: Drei Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale finden im Heimstadium des FC Bayern München – in der Allianz Arena – statt. Bei der Bewerbung hatte der DFB neben München zudem Berlin als Austragungsort der EM 20 mit ins Spiel gebracht, diese Bewerbung aber nach klaren Signalen von Seiten der Organisatoren wieder zurückgezogen.

Modus der Fußball-Europameisterschaft 21 in Europa?

Die 55 Teilnehmer der EM Quali wurden in 10 Gruppen eingeteilt, fünf davon mit sechs Startern, fünf mit fünf Startern. Die zwei Bestplatzierten qualifizierten sich für die EM 21. Die Nations League war der EM-Quali vorgeschaltet, das hatte das bisherige Auslosungssystem in der Qualifikation verändert. An der Endrunde der Euro 2021 nehmen nun 24 Mannschaften teil, Finnland und Nordmazedonien sind die Neulinge in der Endrunde der WM.

Euro 2021: Austragungsorte: Stadien und Arenen

Anfang März gibt die UEFA bekannt, ob an dem ursprünglichen Plan der Austragung in 12 Städten und Stadien trotz der Corona-Pandemie, festgehalten werden kann. In folgenden Ländern und Städten Europas soll die EM 2021 ausgetragen werden.

England : London , Wembley-Stadion : 90.652 Plätze, 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale, 2 Halbfinale, Finale

: , : 90.652 Plätze, 3 , 1 Achtelfinale, 2 Halbfinale, Finale Aserbaidschan : Baku , Nationalstadion Baku , 69.870 Plätze, 3 Gruppenspiele , 1 Viertelfinale

: , Nationalstadion , 69.870 Plätze, 3 , 1 Viertelfinale Deutschland : München Allianz, Arena, Kapazität: 70.000, 3 Gruppenspiele , 1 Viertelfinale

: Allianz, Arena, Kapazität: 70.000, 3 , 1 Viertelfinale Italien : Rom , Olympiastadion Rom , Kapazität: 72.689, 3 Gruppenspiele (Eröffnungsspiel), 1 Viertelfinale

: , Olympiastadion , Kapazität: 72.689, 3 (Eröffnungsspiel), 1 Viertelfinale Russland : Sankt Petersburg , Krestowski-Stadion, Kapazität: 69.501, 3 Gruppenspiele , 1 Viertelfinale

: , Krestowski-Stadion, Kapazität: 69.501, 3 , 1 Viertelfinale Schottland : Glasgow , Hampden Park, Kapazität: 52.500, 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale

: , Park, Kapazität: 52.500, 3 , 1 Achtelfinale Ungarn : Budapest , Neues Nationalstadion, Kapazität: 65.000, 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale

: , Neues Nationalstadion, Kapazität: 65.000, 3 , 1 Achtelfinale Dänemark : Kopenhagen , Parken Arena, Kapazität: 38.190, 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale

: , Parken Arena, Kapazität: 38.190, 3 , 1 Achtelfinale Spanien : Bilbao , San Mamés, Kapazität: 50.000, 3 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

: , San Mamés, Kapazität: 50.000, 3 1 Achtelfinale Niederlande : Amsterdam , Johan-Cruyff-Arena, Kapazität: 54.990, 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale

: , Johan-Cruyff-Arena, Kapazität: 54.990, 3 , 1 Achtelfinale Irland : Dublin , Aviva Stadium , Kapazität: 51.700, 3 Gruppenspiele 1, Achtelfinale

: , , Kapazität: 51.700, 3 1, Achtelfinale Rumänien : Bukarest , Arena Națională, Kapazität: 55.600, 3 Gruppenspiele , 1 Achtelfinale

Das sind alle Austragungsorte: EM 2021: Austragungsorte und Stadien.

Zeitunterschied bei der Fußball-EM 2021: Zeitzonen und die Zeitverschiebung

Bei der Fußball-Europameisterschaft wird es zu Zeitunterschieden und Zeitverschiebungen kommen, da die EM in verschiedenen Zeitzonen ausgetragen wird. Hier die Übersicht:

Zeitunterschied für Spiele in England und Schottland : minus eine Stunde ( Deutschland 15 Uhr, Großbritannien 14 Uhr)

für Spiele in und : minus eine Stunde ( 15 Uhr, 14 Uhr) Zeitverschiebung bei Spielen in Rumänien : plus eine Stunde ( Deutschland 15 Uhr, Rumänien 16 Uhr)

bei Spielen in : plus eine Stunde ( 15 Uhr, 16 Uhr) Zeitunterschied Ungarn : keine Zeitverschiebung

: keine Zeitverschiebung zu Russland ( St. Petersburg ): plus eine Stunde ( Deutschland 15 Uhr, St. Petersburg 16 Uhr)

zu ( ): plus eine Stunde ( 15 Uhr, 16 Uhr) Zeitunterschied zu Baku ( Aserbaidschan ): plus zwei Stunden ( Deutschland 15 Uhr, Baku 17 Uhr)

Zuschauer oder Public Viewing bei der Fußball-EM 2021

Aktuell gibt es noch keine Anbieter, die offiziell gemacht haben, Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft anzubieten.

