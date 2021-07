Makhachev vs Moises: So können Sie die UFC Fight Night in Deutschland sehen

Wo können Sie die UFC Fight Night, Makhachev vs Moises, in Deutschland sehen? Hier erhalten Sie alle Infos zu Übertragung live im TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Mitte Juli findet in der UFC Fight Night der Kampf zwischen dem russischen Kämpfer Islam Makhachev und dem Brasilianer Thiago Moises statt. Beide sind Mixed-Martial-Arts (kurs MMA)-Profis. MMA ist eine Vollkontakt-Kampfsportart, die erst in den 1990er Jahren bekannt geworden ist. Hierbei werden sowohl Schlag- und Trittechniken aus den Bereichen Boxen, Kickboxen, Taekwondo, Muay, Thaj und Karate, wie auch Techniken aus dem Bodenkampf und dem Ringen des Brazilian Jiu-Jitsu, Judo und Sambo angewandt und kombiniert.

Ins Leben gerufen wurde MMA durch die Organisation "Ultimate Fighting Championship", die zugleich der weltweit größte Veranstalter von MMA-Wettbewerben ist. Die UFC Fight Night ist nur eines von verschiedenen Formaten des Verbandes.

Hier in unserem Artikel verraten wir Ihnen alles, was Sie über den Kampf zwischen Makhachev und Moises in der UFC Fight Night wissen müssen: Übertragung live im TV und Stream, sowie Termin und Uhrzeit haben wir im nachfolgenden Artikel für Sie zusammengetragen.

UFC Fight Night: Makhachev vs Moises - Termin und Uhrzeit

Der Kampf Mahkachev vs Moises in der UFC Fight Night findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt. Datum ist der 18. Juli 2021. Startzeitpunkt ist 4 Uhr nachts nach europäischer Zeit.

UFC Fight Night: Makhachev vs Moises - Übertragung live im TV und Stream

Die Maincard der UFC Fight Night, und somit auch der Kampf Makhachev vs Moises wird live ab 3 Uhr nachts auf DAZN übertragen - ein Streamingdienst, der nur mit Abonnement zur Verfügung steht. Die Kosten für ein Abo betragen laut Plattform monatlich 14,99 Euro und belaufen sich jährlich auf 149,99 Euro.

Auch einen eigenen Live-Stream der UFC wird es geben. Über folgenden Link können Sie den Kampf zwischen Islam Mahkachev und Thiago Moises live mitverfolgen:

Livestream UFC Fight Night

UFC Fight Night: Makhachev vs Moises - Das sind die Kämpfer

Die MMA-Boxer Islam Makhachev und Thiago Moises sind beide schon eine ganze Weile mit dabei. Wir stellen ihnen die Kontrahenten kurz vor:

Islam Makhachev

Der Russe Islam Makhachev, der 1991 geboren wurde und somit heute 29 Jahre alt ist, ist Profi-Boxer im Bereich MMA und Sambo. Aktuell kämpft er in der Klasse der Leichtgewichte.

Bei den mixed-martial-arts sind seine Bilanzen wie folgt:

20 Kämpfe 19 Siege 1 Verlust Durch Knockout 3 1 Durch Vorlage 8 0 Durch Entscheidung 8 0

Der 29-jährige Profi hat auch schon die ein oder andere Auszeichnung erhalten. Darunter unter anderem:

Kampf der Nacht gegen Arman Tsarukyan

mehrfacher russischer Champion im Sambo

Thiago Moises

Der heute 26-jährige Brasilianer Thiago Moises ist ebenfalls in der Gewichtsklasse der Leichtgewichte als MMA-Boxer tätig. In denn UFC-Rankings ist er aktuell auf Platz 14. Vor seiner Karriere beim UFC kämpfte er für die RFA (Resourrection Fighting Alliance) und die LFA (Legacy Fighting Alliance).