07:55 Uhr

Meister-Trainer Felix Magath sucht einen neuen Job

Der frühere Meister-Trainer Felix Magath möchte wieder arbeiten. Für einen künftigen Arbeitgeber hat der 65-Jährige aber klare Vorstellungen.

Der frühere Meister-Trainer Felix Magath möchte wieder arbeiten. Der Fußball-Lehrer hat aber "klare Vorstellungen über eine mögliche neue Aufgabe". Das sagte der 65-Jährige dem Internetportal "Sportbuzzer". "Wenn sich ein Verein sportlich weiterentwickeln will, auch ehrgeizige Ziele definiert, sehe ich mich in der Lage, in vielen Bereichen zu helfen. Herausforderungen haben mich immer interessiert. Nur möchte ich dabei das, was ich verantworten soll und muss, auch entscheiden dürfen."

Magath hat als Trainer unter anderem die Fußball-Bundesligisten FC Bayern München und den VfL Wolfsburg zur Meisterschaft geführt. Er war zuletzt bis 2017 bei Shandong Luneng Taishan in China beschäftigt.

Erst im Februar hatte Magath auch Interesse an einem Trainer-Job in Nürnberg bekundet. "Ich gehöre zwar zu den alten Modellen der Liga, sehe mich aber jederzeit in der Lage, einem Verein in Not zu helfen", sagte er damals der "Nürnberger Zeitung". Der 65-Jährige war 1998 mit dem FCN in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. (dpa)

