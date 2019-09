vor 34 Min.

Nach elf Tagen: Patriots feuern Skandal-Footballer Antonio Brown

Erst provozierte NFL-Star Antonio Brown seinen Rauswurf. Jetzt wurde er gefeuert - nach elf Tagen. Warum die Patriots ihn rausgeworfen haben.

Weniger als zwei Wochen nach der Verpflichtung haben die New England Patriots Skandal-Footballer Antonio Brown wieder entlassen. Dies teilte der Super-Bowl-Champion am Freitag auf seiner Homepage mit. "Wir bedanken uns bei Antonio für die vergangenen elf Tage, aber wir denken, dass es das Beste ist, jetzt wieder getrennte Wege zu gehen", wird ein Vereinssprecher zitiert. Auf Twitter bedankte sich Brown artig für die kurze Zeit bei den Patriots, verabschiedete sich artig.

Über die Gründe der Entlassung machte das Team um Star-Quaterback Tom Brady zunächst keine Angaben. Als wahrscheinlichster Grund gelten aber Ermittlungen gegen Antonio Brown. Am Montag hatte die US-Fachzeitschrift Sports Illustrated von mehreren Fällen häuslicher Gewalt seitens des Football-Stars berichtet. Unter anderem soll Brown demnach eine Künstlerin sexuell belästigt haben und ihr nach Veröffentlichung der Berichte in Textnachrichten gedroht haben - während bereits eine Untersuchung der NFL läuft, nachdem eine frühere Fitnesstrainerin Brown der Vergewaltigung beschuldigt hatte. Der Sportartikelhersteller Nike hat aufgrund der Vorwürfe seine Zusammenarbeit mit dem NFL-Spieler bereits beendet.

Das Team von Quarterback-Star Tom Brady nahm Brown zuvor für ein Jahr unter Vertrag, nachdem sich der sportlich überragende, aber menschlich anscheinend schwierige Profi erfolgreich aus seinem Kontrakt bei den Oakland Raiders geekelt hatte. "Ich bin frei!", schrie Brown in einem Youtube-Video, das den Moment zeigen soll, in dem er von seiner Trennung von den Raiders erfuhr.

Sportlich ist Brown für jedes Team eine Verstärkung: In sechs Spielzeiten für die Pittsburgh Steelers fing er in den Hauptrundenspielen 686 Pässe für 9145 Yards - auf solche Zahlen war in so einer Zeitspanne noch niemand in der NFL gekommen. (dpa)

