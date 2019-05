So will FCA-Trainer Martin Schmidt den Kader umbauen

Champions League Halbfinale das zweite Rückspiel steht an: Nach dem Einzug von Liverpool ins Finale der CL, treffen heute Ajax Amsterdam und Tottenham Hotspur aufeinander. Wir verraten, wie Sie die Fußball-Partie live in der TV-Übertragung, im Fernsehen und im Live-Stream sehen können und beantworten die Frage: Wer überträgt? Sky oder DAZN? Oder kommt das Spiel im Free-TV und Gratis-Stream?

Augsburger Panther

Champions Hockey League: Das erwartet die Panther in Europa

Erstmals geht der AEV Ende August in der Champions Hockey League an den Start. Dort gibt es Geld zu verdienen. Aber es drohen weite Reisen in den hohen Norden.