vor 50 Min.

Turn-WM 2019: Der aktuelle Medaillenspiegel

Turn-Weltmeisterschaft 2019: Gestern Nachmittag stand in Stuttgart die erste Entscheidung an. Wer holte sich Bronze, Silber & Gold? Hier gibt es den Medaillenspiegel.

Turn-Weltmeisterschaft 2019: Am 8. Oktober wurde das Team-Finale der Frauen ausgetragen. Das Frauen-Team des Deutschen Turnerbunds stand nicht im Finale. Zur Teilnahme fehlten nur 0,034 Punkte. Superstar der Kunstturn-WM ist die amtierende Weltmeisterin, die US-Turnerin Simone Biles. Biles holte gestern mit ihrem Team die heißbegehrte Goldmedaille für die USA. Silbe ging an die Turnerinnen aus Russland. Italien sicherte sich Bronze.

Stuttgart erwartet bei der Turn-Weltmeisterschaft 2019 ähnliche Erfolge wie im vergangenen Jahr: In Dohar, Katar, nahm die Baden-Württembergerin Elisabeth Seitz die Bronze-Medaille im Stufenbarren mit nach Deutschland. Die Deutsche gilt auch bei der aktuellen Weltmeisterschaft als Favoritin.

Der aktuelle Medaillenspiegel der Turn-WM 2019

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt

Ägypten









Argentinien









Australien









Belgien









Brasilien









China









Chinese taipei









Deutschland









Finnland









Frankreich









Italien



1





Großbritannien









Japan









Kanada









Kasachstan









Mexiko









Niederlande









Nordkorea









Norwegen









Rumänien









Russische Förderation

1







Schweiz









Spanien









Südkorea









Tschechien









Türkei









Ukraine









Ungarn









USA 1









Weißrussland









(Stand: 8.10.2019)

In diesen Disziplinen der Turn-WM 2019 gibt es Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen zu gewinnen

Boden

Balken

Pausenpferd

Reck

Ringe

Sprung

Stufenbarren

Mehrkampf

Turn-WM 2019: Besondere Medaillen aus Baden-Württemberg

Die Organisatoren der Turn-WM nutzen das gesamte Potential der regionalen Produktionslandschaft, um die Medaillen zu entwerfen und in Baden-Württemberg fertigen zu lassen: Sieben unterschiedliche Firmen arbeiteten gemeinsam an den Medaillen in Bronze, Silber und Gold. Turnerin Elisabeth Seitz, die bei der letzten Turn-WM mit Bronze für Ihre Barrenkür ausgezeichnet wurde, gab selbst Input, was sie an einer Medaille schätzt. Die Gewinner von 2019 dürfen sich also über eine einmalige Medaille freuen.

Medaillen-Stand zum Ende der Turn-Weltmeisterschaft 2018

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt 1 Vereinigte Staaten 4 2 3 9 2 Volksrepublik China 4 1 1 6 3 Russland 2 3 2 7 4 Belgien 1 0 0 1 4 Niederlande 1 0 0 1 4 Nordkorea 1 0 0 1 4 Griechenland 1 0 0 1 8 Japan 0 3 3 6 9 Kanada 0 2 0 2 10 Vereinigtes Königreich 0 1 0 1 10 Ukraine 0 1 0 1 10 Brasilien 0 1 0 1 13 Chinesisch Taipeh 0 0 1 1 13 Deutschland 0 0 1 1 13 Mexiko 0 0 1 1 13 Italien 0 0 1 1 13 Philippinen 0 0 1 1

