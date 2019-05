21:15 Uhr

Union Berlin - Stuttgart im Live-Stream

Relegation live: Am Donnerstag spielte der 1. FC Union Berlin mit 2:2 Unentschieden gegen den VfB Stuttgart. Heute findet das entscheidende zweite Spiel in Berlin statt.

Hier lesen Sie den Spielbericht zum Hinspiel: Nur 2:2 gegen Union Berlin: Stuttgart droht Absturz in die Zweite Liga.

Im ersten Relegationsspiel trennten sich Berlin und Stuttgart mit einem 2:2-Unentschieden. Der Drittligist geriet zweimal in Rückstand - dank kämpferischer Leistung konnte das Team aus Berlin diesen beide Male aufholen. Das entscheidende zweite Relegationsspiel findet am heutigen Montag, 27. Mai, in Berlin statt.

Relegation 2019 live: Wann sind die Spiele?

Das Hinspiel wurde am Donnerstag, 23. Mai, in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena ausgetragen. Anpfiff in Stuttgart war um 20.30 Uhr.

Das Relegationsrückspiel findet am heutigen Montag, 27. Mai, statt. Die Partie beginnt im Berliner Stadion an der Alten Försterei ebenfalls um 20.30 Uhr.

Relegation Union Berlin - Stuttgart im Live-Stream sehen - aber nicht kostenlos im Free-TV

Sowohl Hin- als auch Rückspiel werden live im Eurosport-Player übertragen. Der Zugang ist allerdings kostenpflichtig.

Erst einige Zeit nach Ende des Traums vom direkten Aufstieg fanden die Berliner ihre Angriffslust für die Relegation gegen den VfB Stuttgart wieder. "Es geht um alles. Für sie geht es ums Überleben in der ersten Liga, für uns geht es darum, Geschichte zu schreiben", sagte Offensivspieler Joshua Mees mit Blick auf die beiden bevorstehenden Spiele.

Für Union Berlin geht es um nichts geringeres als den ersten Sprung der Vereinsgeschichte in die Fußball-Bundesliga. "Wir wissen natürlich, dass wir Außenseiter sind", sagte Kapitän Christopher Trimmel beim Pay-TV-Sender Sky. "Stuttgart hat eine Riesenmannschaft, wir haben das Spiel gegen Schalke gesehen. Es wird eine Riesen-Herausforderung."

Auch angesichts des Blicks in die Historie. Seit Wiedereinführung der Relegation vor zehn Jahren setzte sich nur zweimal der Zweitligist durch: 2009 der 1. FC Nürnberg gegen Energie Cottbus und 2012 Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC. Union tat sich in seiner Vereinsgeschichte schwer, wenn sich die Ligenzugehörigkeit nach dem regulären Saisonfinale entschied: Nur zwei von zehn Mal gelangen der Aufstieg oder Klassenverbleib.

