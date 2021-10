Waldhof Mannheim - Union Berlin im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Im DFB-Pokal 2021/22 läuft die Partie Waldhof Mannheim - Union Berlin live im TV und Stream. Infos zur Übertragung und einen Liveticker finden Sie hier.

In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals 2021/22 heißt es im Oktober: 3. Liga gegen 1. Bundesliga, denn Waldhof Mannheim spielt gegen Union Berlin. Mannheim spielt in der 3. Liga und hat sich in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals mit einem eindrucksvollen 2:0 gegen den Erstligisten Eintracht Frankfurt durchgesetzt. Ob der Sieg gegen einen Erstligisten bei dem Spiel gegen Union Berlin noch einmal gelingt?

Hier in diesem Artikel sehen Sie alle Infos zur Übertragung der Partie Waldhof Mannheim - Union Berlin live im TV und Stream. Außerdem finden Sie einen Liveticker.

Waldhof Mannheim - Union Berlin im DFB-Pokal 2021/2022: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Union Berlin ist - wie beim DFB-Pokal üblich - bei der Mannschaft zu Gast, die in einer niedrigeren Liga spielt. Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, wird die Partie somit im Carl-Benz-Stadion in Mannheim angepfiffen. Um 18.30 Uhr startet das Spiel.

Waldhof Mannheim gegen Union Berlin im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream - alle Infos

Die Partie Waldhof Mannheim - Union Berlin wird nicht im Free-TV übertragen. Hier finden Sie alle Eckdaten zum Stream auf einen Blick:

Spiel: Waldhof Mannheim - Union Berlin , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22

- , 2. Runde im DFB-Pokal 2021/22 Datum: Mittwoch, 27. Oktober 2021

Mittwoch, 27. Oktober 2021 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Carl-Benz-Stadion , Mannheim

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky

Waldhof Mannheim vs. Union Berlin live im DFB-Pokal 2021/22 - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Falls Sie keine Zeit haben das Spiel im Fernsehen oder Stream zu sehen, können Sie über unseren Liveticker trotzdem alle relevanten Infos live mitverfolgen. Neben Highlights wie Toren und rote/gelbe Karten sehen Sie kurz vor der Partie die Aufstellung zum Spiel Waldhof Mannheim - Union Berlin. Außerdem sehen Sie in unserem Datencenter weitere Termine des DFB-Pokals 2021/22.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung Waldhof Mannheim gegen Union Berlin live auf Sky oder im Free-TV auf ARD oder Sport 1?

Am 26. Oktober beginnt die 2. Hauptrunde des DFB-Pokals 2021/22. Übertragen werden die Partien alle von Sky und sind damit hauptsächlich im Pay-TV zu sehen. In der zweiten Hauptrunde werden allerdings zwei Spiele im Free-TV übertragen: Borussia Dortmund - FC Ingolstadt (26. Oktober 2021) und Gladbach - FC Bayern München (27. Oktober 2021). Unter den weiterführenden Links zu den Spielen, finden Sie weitere Infos zu den kostenlosen Live-Streams der jeweiligen Sender.

Für Union Berlin und Waldhof Mannheim Fans heißt das aber: Die Partie wird nicht im Free-TV gezeigt und ist nur bei Sky zu sehen.

DFB-Pokal 2021/22: Waldhof Mannheim und Union Berlin - Bilanz, Trainer, Stadion

Beim DFB-Pokal in der Saison 2003/2004 trafen Waldhof Mannheim und der 1. FC Union Berlin bereits aufeinander. Nach der ersten Halbzeit hatte Union Berlin bereits zwei Tore geschossen. Das Spiel endete schließlich mit 0:4. Union Berlin steht zurzeit (Stand 21. September 21) mit sechs Punkten auf dem achten Platz der Bundesligatabelle. Waldhof spielt in der dritten Liga und steht mit 15 Punkten auf dem fünften Platz.

Waldhof Mannheim

Liga: 3. Liga

Trainer: Patrick Glöckner

Stadion: Carl-Benz-Stadion

Union Berlin

Liga: 1. Bundesliga

Trainer: Urs Fischer

Stadion: Berlin-Köpenick

