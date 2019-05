Warum Stöhnen im Tennis doch unfair ist

Niko Kovac steht vor seiner Meisterkür. Er will mit dem FC Bayern gleich den ersten Matchball nutzen. Irre Champions-League-Abende geben Anlass zur Warnung. Die Wünsche von Beckenbauer und Rummenigge begleiten den Kroaten vor Teil eins der Double-Prüfung gegen Leipzig.

Vertrag bis 2024

Kerem Demirbay gilt als einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga. Jetzt will er in Leverkusen den nächsten Schritt gehen. Sein Wechsel bringt Hoffenheim eine Menge Geld in die Kasse.