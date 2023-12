Weltmeister-Duo überzeugt: Bayern siegen gegen Istanbul

Der FC Bayern München hat sich in der Basketball-Euroleague zurückgemeldet.

Nach zuvor zwei Niederlagen in Serie gewann der Bundesligist gegen Anadolu Efes Istanbul mit 86:71 (50:41). Mit sieben Erfolgen nach 15 Spielen stehen die Münchner im Tabellen-Mittelfeld.

Gegen den Euroleague-Champion von 2021 und 2022 starteten die Bayern furios. Dank elf Punkten in Serie lagen die Münchner mit 19:12 vorn (7. Minute). Weil auch Weltmeister Andreas Obst mit vier erfolgreichen Dreipunktewürfen im zweiten Viertel treffsicher war, konnten die Gastgeber die Führung bis zur Pause auf neun Zähler ausbauen.

20-Punkte-Führung

Noch besser lief es im dritten Abschnitt. Nach 29 Minuten lag das Team von Trainer Pablo Laso mit 71:51 vorn. Die Gäste aus Istanbul konnten zwar immer wieder verkürzen (69:79/35.), gefährlich wurden sie den Bayern aber nicht mehr. Beste Schützen waren die Weltmeister Obst mit 17 Punkten und Bonga mit 15.

Für die Münchner geht es in der Königsklasse bereits am Freitag (20.30 Uhr/Magentasport) gegen die AS Monaco weiter.

