Moritz Wagner bleibt bei Orlando Magic in der NBA

Seit Freitag dürfen vertragslose Spieler in der NBA über neue Verträge verhandeln. Erneut gibt es viele hoch dotierte Einigungen. Ein weiterer deutscher Nationalspieler bleibt in der Top-Liga.

Nach Dennis Schröder erhält auch Nationalmannschaftskollege Moritz Wagner einen neuen Vertrag in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA.

Der 26-Jährige bleibt übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge bei den Orlando Magic und einigte sich mit dem Team aus Florida auf einen Zweijahresvertrag über 16 Millionen US-Dollar. Zuerst hatte ESPN unter Berufung auf Wagners Management darüber berichtet.

Der Center aus Berlin geht damit in sein sechstes Jahr in der NBA und läuft weiter an der Seite seines jüngeren Bruders Franz (21) auf. Moritz Wagner war in der vergangenen Saison im Schnitt auf 10,5 Punkte und 4,5 Rebounds pro Partie gekommen. Schröder wird sich nach Angaben seines Agenten den Toronto Raptors anschließen und einen Zweijahresvertrag über 26 Millionen US-Dollar unterschreiben. Vergangene Saison hatte der 29-Jährige mit den Los Angeles Lakers das Playoff-Halbfinale erreicht.

In der NBA hat am Freitagabend (Ortszeit) die sogenannte Free Agency begonnen. Seitdem können vertragslose Spieler mit Teams verhandeln. Offiziell können neue Verträge ab dem 6. Juli unterzeichnet werden.

Auch am zweiten Tag dieser Periode gab es zahlreiche hoch dotierte Einigungen: Jungstar LaMelo Ball (21) handelte mit den Charlotte Hornets die Grundlagen eines neuen Fünfjahresvertrags aus, der ihm von 207 bis zu 260 Millionen US-Dollar einbringen kann. Der litauische Center Domantas Sabonis (27) und die Sacramento Kings einigten sich auf eine Vertragsverlängerung für fünf Jahre über 217 Millionen US-Dollar. Routinier Russell Westbrook (34) bleibt für weitere zwei Jahre bei den Los Angeles Clippers.

All-Star-Aufbauspieler Damian Lillard (32) von den Portland Trail Blazers fordert ESPN zufolge hingegen einen Wechsel. Der 29 Jahre alte Serbe Vasilije Micic, der früher für den FC Bayern in der Bundesliga auflief, geht aus Europa in die NBA und einigte sich mit den Oklahoma City Thunder auf einen Dreijahresvertrag.

