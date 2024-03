Bayern München - Lazio Rom im CL-Achtelfinale: Übertragung live im TV und Stream

Das Achtelfinale der Champions League zwischen Bayern München und Lazio Rom läuft live im TV und Stream. Infos rund um Übertragung, Termin und einen Live-Ticker gibt es hier.

Im Juni 2023 begann die 32. Saison der UEFA Champions League 2023/24. Der Gewinner der aktuellen CL-Saison qualifiziert sich automatisch für die Gruppenphase 24/25. Im zweiten Spiel des Champions-League-Achtelfinals tritt der FC Bayern in der Allianz Arena gegen den italienischen Vizemeister Lazio Rom an. Erst am 14. Februar 2024 standen sich die beiden Teams im Hinspiel gegenüber. Die Partie endete einer 0:1-Niederlage für die Bayern. Im anstehenden Rückspiel gegen Rom hat der FC Bayern die letzte Chance, sich den Einzug ins Viertelfinale zu sichern. Nach ihrer Niederlage im Olympiastadion in Rom, brauchen die Münchner nun mindestens ein 2:0, um das Achtelfinale in der regulären Spielzeit zu gewinnen.

Doch wann genau findet das Spiel zwischen Bayern München und Lazio Rom statt? Wie können Sie das die Partie live verfolgen? Hier finden Sie Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung im TV und Stream, einen Live-Ticker sowie eine Bilanz der beiden Teams.

Bayern München - Lazio Rom: Termin und Uhrzeit des Champions League-Achtelfinales

Das Spiel Bayern gegen Lazio ist laut dem Champions League-Spielplan für den 5. März 2024 angesetzt. Gespielt wird das Achtelfinale in der Münchner Allianz Arena. Das Stadion bietet Platz für ungefähr 75.000 Zuschauer. Der Anpfiff ist um 21.00 Uhr geplant.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

"Champions League"-Achtelfinale live im TV und Stream: Bayern München gegen Lazio Rom

Die Übertragung der Champions League in der Saison 2023/24 übernimmt hauptsächlich der Streaminganbieter DAZN. Doch weil das Spiel an einem Dienstag stattfindet und einige Dienstagsspiele exklusiv bei Amazon Prime zu sehen sind, wird das anstehende Bayern-Spiel auch live von Prime übertragen. Daher können alle Prime-Abonnenten das Spiel live im Stream schauen. Eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime kostet 8,99 Euro im Monat (Stand: Februar 2024). Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Streaminganbieters.

Hier finden Sie die Informationen zum Spiel zwischen Bayern und Lazio im Überblick:

Spiel: Bayern München - Lazio Rom ,Achtelfinale der Champions League 23/24, Rückspiel

- ,Achtelfinale der 23/24, Rückspiel Datum: Dienstag, 5. März 2024

Dienstag, 5. März 2024 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Bayern München - Lazio Rom im Live-Ticker

Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, das Spiel im Live-Stream zu schauen, haben wir hier einen Live-Ticker zur Partie zwischen Bayern und Lazio Rom für Sie:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt wird, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Die Bilanz von Bayern München und Lazio Rom

Die beiden Mannschaften FC Bayern und Lazio Rom standen sich insgesamt drei Mal auf dem Spielfeld gegenüber. Diese Begegnungen fanden alle in der Champions League statt. Das erste Mal spielten die Teams im Februar 2021 gegeneinander. Zwei der Spiele konnte Bayern für sich sichern, während Rom nur ein Spiel gewinnen konnte. Google wagt eine Prognose für das kommende Spiel: Angeblich beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit von Bayern über 70 Prozent.